Замінять солодощі й принесуть користь здоров’ю: готуємо цукати із айви

Дуже смачна, ароматна і корисна айва. А цукати з неї ще смачніші. «Їх можна смакувати із чаєм або ж додавати до улюблених десертів», — ділиться кулінарка Валентина Кузьмова.

Інгредієнти: 1 кг айви,

500 — 600 г цукру,

300 мл води. Додатково: Цукрова пудра і крохмаль (50/50)

Приготування:

«Айву помити, вирізати серцевину, шкірку можна не чистити, але я чищу, порізати на невеликі шматочки. В каструлю з товстим дном додаємо воду і цукор та варимо до розчинення цукру. Коли сироп закипить, додаємо порізану айву. Знімаємо з вогню каструлю і залишаємо на 8 годин. За цей час айва пустить сік і рідини буде більше.

Через 8 годин знову ставимо на плиту і варимо. Коли закипить, зменшуємо вогонь на мінімальний і варимо 15 хвилин. Після того, як проварили айву 15 хвилин, необхідно процідити її, відкинувши шматочки на друшляк. А сироп продовжуємо варити без айви ще 10 хвилин. Після того знову додаємо айву і все разом варимо ще 15 хвилин. Знімаємо з вогню і залишаємо на 1 годину. Через годину відкидаємо шматочки айви на сито чи друшляк. Чекаємо, поки стече сироп.

Шматочки айви викладаємо на блюдо і сушимо в сухому теплому місці 3 дні. Висушені шматочки айви обмакуємо в цукрову пудру і крохмаль (50/50)".

Нагадаємо про лікувальні властивості айви.

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