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Занадто смачно, щоб відмовитись: побалуйте себе правильними і корисними цукерками

22:46 10 червня 2023
корисні цукерки

Літо — це пора сарафанів та шортів, тому чи не кожна жінка прагне виглядати ідеально. Але й солоденького інколи теж дуже хочеться. Й не відмовляйте собі, бо ці цукерки точно не нашкодять.

- Зробити їх дуже просто і часу на приготування треба зовсім небагато, — розповіла «ФАКТАМ» кондитерка з Мелітополя Олена Фоменко, яка раніше пропонувала приготувати рибу під солодко-пряним соусом.

Для цього беремо:

  • 100 г фініків
  • 100 г кураги
  • 100 г горіхів будь-яких

Приготування:

Сухофрукти обов'язково треба помити, з фініків видалити кісточки. Горіхи злегка обсмажити. Помістити все в блендер, довести масу до однорідного стану, потім сформувати невеликі кульки та обваляти їх у рублених горіхах (можна в кунжуті, насінні чіа, маку). Якщо хочете пікантності, можна додати в масу трохи спиртного (ром, коньяк, вино). Помістити цукерки в холодильник хвилин на 10−15 — і ваш корисний продукт готовий.

Нагадаємо рецепт сметанно-полуничного желе.

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