Коштують копійки: як за допомогою аспірину та кокосової олії позбутись лупи

Лупа — це захворювання шкіри, яке вражає шкіру голови, викликаючи свербіж, лущення та жирність шкіри. Причини включають себорейний дерматит, сухість шкіри, алергічні реакції на продукти для волосся та шкіри, інші шкірні захворювання, такі як екзема або псоріаз. Існує багато безрецептурних препаратів і спеціальних шампунів для лікування лупи. Однак люди також можуть позбавитися лупи в домашніх умовах, використовуючи натуральні засоби, пише видання Medical News Today.

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Олія чайного дерева містить сполуку під назвою терпінен-4-ол, яка має потужні антимікробні властивості. Вони можуть допомогти зменшити лупу, пригнічуючи ріст грибків і бактерій на шкірі голови. Можете почати з додавання кількох крапель у свій звичайний шампунь. Крім того, шампуні, що містять олію чайного дерева, можна придбати в деяких аптеках та в Інтернеті.

Олія лемонграсу має антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити симптоми лупи. Згідно з результатами невеликого дослідження, опублікованого в 2015 році, тоніки для волосся, що містять 10 відсотків олії лимонної трави, зменшили кількість лупи на 81 відсоток через два тижні. Як і олія чайного дерева, олія лемонграсу може викликати подразнення або алергічні реакції, якщо людина наносить її безпосередньо на шкіру. Люди можуть розбавити олію лимонної трави водою або додати кілька крапель у свій звичайний шампунь чи кондиціонер.

Гель алое вера може покращувати утримання вологи в шкірі та сприяти загоєнню ран. Він також може зменшити запалення, що може допомогти людям із симптомами лупи, такими як свербіж.

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Аспірин — це безрецептурний знеболювальний засіб, який потенційно може зменшити симптоми лупи. Аспірин містить саліцилову кислоту, активний інгредієнт, який зазвичай використовується в шампунях проти лупи. Саліцилова кислота може допомогти відлущити надлишок лусочок лупи, запобігти накопиченню жиру та зменшити запалення шкіри голови. Щоб використовувати саліцилову кислоту проти лупи, спробуйте подрібнити одну або дві таблетки аспірину без оболонки на дрібний порошок і змішати його з невеликою кількістю звичайного шампуню. Під душем нанесіть суміш на волосся і залиште її на кілька хвилин, перш ніж змивати.

Кокосова олія може допомогти поліпшити зволоження, зменшити подразнення і запобігти росту грибків на шкірі голови. Можна нанести кокосову олію безпосередньо на шкіру голови перед миттям або знайти шампунь, який містить кокосову олію.

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