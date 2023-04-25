Олія чайного дерева та аспірин: як швидко позбутися лупи

Лупа, яка є поширеним захворюванням, легко піддається лікуванню. Вона може бути спричинена багатьма факторами, таким як сухість шкіри, себорейний дерматит, чутливість до засобів для волосся та ріст певного типу грибка, який живе на шкірі голови. Хоча існує багато безрецептурних препаратів, призначених для лікування лупи, натуральні засоби часто не менш ефективні, пише healthline.com.

Здавна олію чайного дерева використовували для лікування таких захворювань, як акне та псоріаз. Доведено, що вона має потужні антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити стан. Насправді олія чайного дерева ефективна в боротьбі зі специфічним штамом грибка, який може спричинити себорейний дерматит та лупу.

Відома своїми корисними властивостями кокосова олія також використовується як природний засіб від лупи. Дослідження показують, що кокосова олія допомагає в лікуванні екземи — захворювання шкіри, яке може сприяти появі лупи.

Проводилося 12-тижневе дослідження за участю 140 жінок. Вони наносили на шкіру голови кокосову олію, і це призвело до значного поліпшення мікробіому шкіри голови і сприяло зникненню лупи.

Алое вера також часто додають у мазі, лосьйони та інші косметичні засоби. При нанесенні на шкіру він може допомогти в лікуванні псоріазу та опіків. Антибактеріальні та протигрибкові властивості алое вера можуть захищати й від лупи.

Вважається, що стрес впливає на багато аспектів здоров'я. І хоча с сам по собі він не спричиняє лупу, та може погіршити такі симптоми, як сухість і свербіж. Тривалий високий рівень стресу може змінити або придушити активність вашої імунної системи, що може погіршити здатність організму боротися з деякими грибковими інфекціями та шкірними захворюваннями, які сприяють появі лупи. Ви можете спробувати методи зниження стресу, такі як медитація, йога, глибоке дихання або ароматерапія.

Саліцилова кислота — одна з основних сполук аспірину, яка відповідає за його протизапальні властивості. Ця кислота також входить до складу багатьох шампунів проти лупи. Вона допомагає позбутися лускатої шкіри і розпушує лусочки, щоб їх можна було видалити. Ще одне дослідження показало, що шампунь, який містить саліцилову кислоту разом з іншими інгредієнтами, такими як гліколева кислота й сечовина, значно покращив стан шкіри голови у хворих, які скаржилися на подразнення, запалення та свербіж.

Щоб отримати простий засіб від лупи, спробуйте подрібнити дві таблетки аспірину і додати цей порошок до шампуню перед миттям волосся.

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