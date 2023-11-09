37.15 / 37.70 39.69 / 40.43
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Потрійні» млинці від Лізи Глинської: все, що ви любите, — на одній тарілці

10:11 9 листопада 2023
Млинці з потрійною начинкою

Відома українська кулінарка Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати ароматний шоколадний десерт, поділилася рецептом млинців з потрійною начинкою.

На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала фоловерам приготувати млинці з сиром, вишнею та маком, додавши, що це дуже легко зробити і що страва виходить надзвичайно смачною.

Інгредієнти:

Тісто для млинців:

  • 150 г яєць (3 шт.);
  • 30 г цукру (6 ч. л. без гірки);
  • сіль;
  • 500 мл молока (2,5 склянки, об’ємом 200 мл);
  • 30 мл рослинної олії (2 ст. л.);
  • 200 г борошна (10 ст. л. без гірки).

Вишнева начинка:

РЕКЛАМА
  • 300 г вишень (без кісточок);
  • 40 г цукру (2 ст. л. без гірки);
  • 20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки).

Сирна начинка:

  • 300 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);
  • 40 г цукру (2 ст. л. без гірки);
  • 60 г сметани (жирністю 10−20%) (3 ст. л.).

Макова начинка:

РЕКЛАМА
  • 350 г начинки.

Читайте також: Тонкі млинці з сиром: смачно та ситно

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Приготуємо тісто для млинців: змішуємо яйця, цукор, сіль, 1/3 теплого молока, перемішуємо вінчиком, додаємо борошно та активно вимішуємо вінчиком, щоб не було комочків. Додаємо рафіновану олію. Перемішуємо.
  • Виливаємо в тісто решту молока, яке лишилось. Знову перемішуємо. Тісто готове.
  • Смажимо млинці на гарячій пательні з обох сторін.
  • Змащуємо млинці розтопленим вершковим маслом.
  • З цієї кількості тіста виходить 18 млинців.
  • Приготуємо вишневу начинку: змішуємо в сотейнику вишню, цукор та кукурудзяний крохмаль.
  • Ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння.
  • Начинка має прокипіти 1−2 хв. для того, щоб крохмаль заварився.
  • Лишаємо вишневу начинку при кімнатній температурі охолоджуватись.
  • Приготуємо сирну начинку: об'єднуємо кисломолочний сир, цукор, сметану та пробиваємо занурювальним блендером до консистенції пасти.
  • Кладемо на дощечку млинець, з одного боку викладаємо вишневу начинку, з іншого — сирну. Скручуємо до середини з двох боків і відкладаємо в сторону.
  • Кладемо ще один млинець, викладаємо макову начинку, скручуємо до середини, додаємо скручений млинець з двома начинками та докручуємо.
  • Розрізаємо навпіл та викладаємо на тарілку.

Процес приготування млинців Ліза Глинська детально показала на відео.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом тонких млинців.

Фото — скріншот

147

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

людина

З машини не виходьте, документів не віддавайте: що робити, коли авто зупинили військові і намагаються вручити повістку

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

бутерброд з авокадо

Дуже смачний та корисний бутерброд: скуштуйте — не пошкодуєте

Кінь у променях сонця

Дівам — приємні сюрпризи, Терезам — підказки інтуїції, Козерогам — креативні ідеї: гороскоп на день Металевого Коня Каштанчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту