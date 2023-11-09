«Потрійні» млинці від Лізи Глинської: все, що ви любите, — на одній тарілці
Відома українська кулінарка Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати ароматний шоколадний десерт, поділилася рецептом млинців з потрійною начинкою.
На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала фоловерам приготувати млинці з сиром, вишнею та маком, додавши, що це дуже легко зробити і що страва виходить надзвичайно смачною.
Інгредієнти:
Тісто для млинців:
- 150 г яєць (3 шт.);
- 30 г цукру (6 ч. л. без гірки);
- сіль;
- 500 мл молока (2,5 склянки, об’ємом 200 мл);
- 30 мл рослинної олії (2 ст. л.);
- 200 г борошна (10 ст. л. без гірки).
Вишнева начинка:
- 300 г вишень (без кісточок);
- 40 г цукру (2 ст. л. без гірки);
- 20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки).
Сирна начинка:
- 300 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);
- 40 г цукру (2 ст. л. без гірки);
- 60 г сметани (жирністю 10−20%) (3 ст. л.).
Макова начинка:
- 350 г начинки.
Читайте також: Тонкі млинці з сиром: смачно та ситно
Приготування:
- Приготуємо тісто для млинців: змішуємо яйця, цукор, сіль, 1/3 теплого молока, перемішуємо вінчиком, додаємо борошно та активно вимішуємо вінчиком, щоб не було комочків. Додаємо рафіновану олію. Перемішуємо.
- Виливаємо в тісто решту молока, яке лишилось. Знову перемішуємо. Тісто готове.
- Смажимо млинці на гарячій пательні з обох сторін.
- Змащуємо млинці розтопленим вершковим маслом.
- З цієї кількості тіста виходить 18 млинців.
- Приготуємо вишневу начинку: змішуємо в сотейнику вишню, цукор та кукурудзяний крохмаль.
- Ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння.
- Начинка має прокипіти 1−2 хв. для того, щоб крохмаль заварився.
- Лишаємо вишневу начинку при кімнатній температурі охолоджуватись.
- Приготуємо сирну начинку: об'єднуємо кисломолочний сир, цукор, сметану та пробиваємо занурювальним блендером до консистенції пасти.
- Кладемо на дощечку млинець, з одного боку викладаємо вишневу начинку, з іншого — сирну. Скручуємо до середини з двох боків і відкладаємо в сторону.
- Кладемо ще один млинець, викладаємо макову начинку, скручуємо до середини, додаємо скручений млинець з двома начинками та докручуємо.
- Розрізаємо навпіл та викладаємо на тарілку.
Процес приготування млинців Ліза Глинська детально показала на відео.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом тонких млинців.
Фото — скріншот147