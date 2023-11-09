«Потрійні» млинці від Лізи Глинської: все, що ви любите, — на одній тарілці

Відома українська кулінарка Ліза Глинська, яка раніше розповіла, як приготувати ароматний шоколадний десерт, поділилася рецептом млинців з потрійною начинкою.

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На своїй сторінці у соцмережах вона запропонувала фоловерам приготувати млинці з сиром, вишнею та маком, додавши, що це дуже легко зробити і що страва виходить надзвичайно смачною.

Інгредієнти: Тісто для млинців: 150 г яєць (3 шт.);

30 г цукру (6 ч. л. без гірки);

сіль;

500 мл молока (2,5 склянки, об’ємом 200 мл);

30 мл рослинної олії (2 ст. л.);

200 г борошна (10 ст. л. без гірки). Вишнева начинка: РЕКЛАМА 300 г вишень (без кісточок);

40 г цукру (2 ст. л. без гірки);

20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки). Сирна начинка: 300 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);

40 г цукру (2 ст. л. без гірки);

60 г сметани (жирністю 10−20%) (3 ст. л.). Макова начинка: РЕКЛАМА 350 г начинки.

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Приготування: РЕКЛАМА Приготуємо тісто для млинців: змішуємо яйця, цукор, сіль, 1/3 теплого молока, перемішуємо вінчиком, додаємо борошно та активно вимішуємо вінчиком, щоб не було комочків. Додаємо рафіновану олію. Перемішуємо.

Виливаємо в тісто решту молока, яке лишилось. Знову перемішуємо. Тісто готове.

Смажимо млинці на гарячій пательні з обох сторін.

Змащуємо млинці розтопленим вершковим маслом.

З цієї кількості тіста виходить 18 млинців.

Приготуємо вишневу начинку: змішуємо в сотейнику вишню, цукор та кукурудзяний крохмаль.

Ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння.

Начинка має прокипіти 1−2 хв. для того, щоб крохмаль заварився.

Лишаємо вишневу начинку при кімнатній температурі охолоджуватись.

Приготуємо сирну начинку: об'єднуємо кисломолочний сир, цукор, сметану та пробиваємо занурювальним блендером до консистенції пасти.

Кладемо на дощечку млинець, з одного боку викладаємо вишневу начинку, з іншого — сирну. Скручуємо до середини з двох боків і відкладаємо в сторону.

Кладемо ще один млинець, викладаємо макову начинку, скручуємо до середини, додаємо скручений млинець з двома начинками та докручуємо.

Розрізаємо навпіл та викладаємо на тарілку.



Процес приготування млинців Ліза Глинська детально показала на відео.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом тонких млинців.

Фото — скріншот

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