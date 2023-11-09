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Поміркуємо на трьох: розвідка назвала число двійників путіна

19:33 9 листопада 2023
володимир путін

Російський диктатор володимир путін зараз має щонайменше трьох двійників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

За його словами, наявність у путіна двійників — це «не ймовірність, а факт». Кремль активно використовує їх у різних цілях.

«Скільки двійників? Розуміємо, що можуть бути варіанти, але про три можемо говорити… Це означає не лише для України, а для сприйняття у світі, для режиму загалом, що цей режим не є стійким. Що йдеться не про якогось сильного, впливового, впевненого в собі політика, а про технологію — якийсь образ „Великого брата“, який дивиться на тебе», — сказав представник розвідки.

Він зазначив, що наявність двійників свідчить про страх та слабкість російського режиму.

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«Щодо інформації з анонімних Telegram-каналів про те, що він помер, — на жаль, ця новина не підтвердилася. Але щодо двійників — так, така технологія у Кремлі використовується», — наголосив Юсов.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кремль офіційно спростував повідомлення про нібито серцевий напад у путіна.

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