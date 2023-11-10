Точно одружаться і будуть дуже щасливі: на п’ять знаків Зодіаку у 2024 році чекають кардинальні зміни

Представники багатьох знаків Зодіаку сподіваються отримати від Зеленого Дерев’яного Дракона, який вступить в свої права 10 лютого 2024 року, золото і дорогоцінне каміння.



А представниці ще трьох знаків за Східним гороскопом впевнені, що зможуть завдяки Дракону завагітніти.

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І, нарешті, представники ще п'ятьох знаків китайського зодіаку зможуть, нарешті, зустріти кохання всього життя і пов'язати з ним або з нею свою долю. В цьому запевнюють відомі китайські астрологи, пише «Апостроф» з посиланням на thechinesezodiac.org.



Йдеться про такі знаки: Свиня, Собака, Щур, Дракон, Мавпа.

Свиня

Рік Дракона позитивно вплине на людей, народжених під знаком Свині. 2024 року вони відчують сильну схильність до сімейного життя і можуть навіть подумувати про створення власної родини.

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У тих, хто вже перебуває у серйозних стосунках, бажання зробити наступний важливий крок посилиться, особливо у майбутньому літньому сезоні, оскільки вони прагнуть розвиватися разом зі своїми улюбленими партнерами.

Собака

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У 2024 році народжені під знаком Собаки можуть зробити великий крок і одружитися. На них чекає життя, повне гармонії та довготривалого шлюбу. Оскільки Собака та Дракон і два сумісні китайські знаки, Дракон може принести тільки хороші новини у 2024 році.

Шлюб між представниками знаку Собаки буде міцним, і в 2024 році у них буде спільний дім з людьми, народженими під знаком Бика, тому що вони обидва добросердні, віддані та розуміючі.

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Щур

Цей рік Щури почнуть під покровительським впливом Дракона, що вплине на їхнє особисте життя. 2024 рік — один із найкращих років для весілля. Ті, хто самотні, чи ще не визначилися, швидше за все, найближчим часом відмовляться від целібату та вийдуть заміж.

Дракон

Наступний, 2024 рік — ідеальний рік для Драконів, аби пов'язати себе узами шлюбу. Наступний рік принесе багато кохання та романтики. Їхні нинішні любовні стосунки перейдуть на новий рівень, і Дракон більше не блукатиме по життю наодинці.

Щастя буде ще більшим, адже поряд з ним завжди буде людина, яку він любить усім серцем і з якою хоче прожити ще багато років.

Мавпа

У 2024 році елемент Дерева робить Мавпу виразною та енергійною, готовою зробити великий крок і вийти заміж. Шлюб, укладений у 2024 році, буде заснований на вірності та взаємному захопленні. Мавпи розділять домашні справи та будуть відмінними батьками. Люди знака Мавпи створять гарний сімейний союз із Козою, Свинею чи Собакою.

Але поки до лютого ще чимало часу, представники інших знаків Зодіаку отримати матеріальні цінності вже в листопаді.

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