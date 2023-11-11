«Цілий рік росія мститься Херсону за свободу»: Зеленський звернувся до українців з нагоди річниці визволення міста (відео)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у першу річницю звільнення Херсона, який він називає містом-героєм, містом-символом та містом — надією.

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За його словами, Херсон не підкорився ворогові та надихав своїм спротивом і українців, і весь світ: «Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна — єдина. Уся — від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв’язку, без інформації, але з вірою — з вірою в Україну. Це зусилля багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали… І, звісно, це емоції — це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертаються, і коли знаєш, що Україна так само, як про Херсон, не забуває про свої міста й села, які зайняті ворогом».

Президент наголосив, що у листопаді 2022 року південні регіони країни переконалися, що росія ніколи не приходить «назавжди», а Україна — завжди повертається.

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«росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку майже сорок дронів і ракет… Балістика проти Києва, дрони й ракети проти Одещини, Харківщини. Свідомі знущання від ворога. Щодня! Але жодного дня нашого відчаю! Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і торік, росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить», — зазначив Зеленський.

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Він подякував всім, хто зараз у Херсоні працює для захисту людей та тим, хто б’ється на лівобережжі Херсонщини заради України.

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Ексклюзивний матеріал про те, як зараз живе Херсон «Навіть двірники працюють в бронежилетах: скільки людей та в яких умовах живуть в Херсоні через рік після його звільнення», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ОП

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