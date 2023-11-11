Навіщо досвідчені господині кладуть кілька ложок соди на дно відра для сміття: корисний лайфхак

Серед усіх джерел неприємного запаху на кухні сміттєве відро може бути особливо надокучливим. Навіть коротка затримка у викидуванні сміття зі сміттєвого відра може перетворити його в місце поширення неприємного смороду, пише U-News.

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Якщо ви шукаєте спосіб запобігти цьому і позбутися неприємних ароматів, то вам знадобиться всього лише один доступний та недорогий засіб, який часто є в кожній кухні.

Цей чарівний засіб — це харчова сода, яка має дезінфікуючі властивості і може запобігти розмноженню бактерій, що спричиняють неприємний запах. Вона також ефективно усуває неприємні аромати.

Отже, щоб використовувати соду для позбавлення сміттєвого відра від запаху, просто насипте кілька столових ложок соди на дно відра. Сода поглине надмірну вологу, знищить бактерії і запобігатиме появі неприємного запаху.

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Схожі властивості має активоване вугілля. Достатньо декількох таблеток, щоб підтримувати свіжість повітря на кухні.

Також, соду та активоване вугілля можна помістити в полотняному мішечку та підвісити під раковиною. Це не лише поглине неприємні запахи, але й вбере надмірну вологу з повітря, запобігаючи розвитку плісняви. Однак слід пам'ятати, що мішечки потрібно періодично замінювати, і частота залежить від рівня вологості в приміщенні. Поки вони виглядають щільними, це означає, що вони функціонують, але якщо стають менш щільними, час замінити їх новими.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна за допомогою соди відмити туалет, акрилову ванну та витяжку на кухні.

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