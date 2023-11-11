Пиріжки з м’ясом: ситно та смачно

Ви будете у захваті з цього чудового тіста. З нього можна робити будь-що, навіть солодку випічку, треба лише додати цукор. Воно мʼяке, повітряне та завжди вдається гарненько, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

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Інгредієнти:

Молоко — 250 мл

Дріжджі свіжі — 20 г

Яйця -1 шт.

Олія — 3 ст. л.

Масло — 20 г (розтопити не до гарячого)

Сіль — ½ ч. л.

Цукор — 3 ст. л (для солодкої начинки 6 ст. л.)

Борошно — 450/500 (у мене пішло 470 г).

Приготування:

Опара (хоча можна й без опари, відразу зробити заміс).

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Дріжджі розтерти з 1 ст. л. цукру, влити тепле молоко, додати просіяне борошно — 7 ст. л. від загальної кількості, розмішати, вкрити, поставити в тепло приблизно на 10−20 хв, до збільшення опари.

В опару додати цукор, сіль, яйце, олію, розтоплене масло (не гаряче). Поступово додати просіяне борошно, замісити мʼяке тісто. Вкрити та поставити в тепло підійти до збільшення вдвічі, приблизно на 1 год.

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Розділити тісто на потрібну кількість частин, сформувати колобочки, вкрити, залишити відпочити на 10 хв., далі сформувати пиріжки/булочки за своїм бажанням.

Деко застелити пергаментом, пиріжки вкрити, залишити в теплі підійти на хвилин 20.

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За 5 хв. до випікання змазати жовтком, збовтаним з 1 ст. л. води або молока.

Випікати в розігрітій духовці до t 200, режим верх/низ 25−30 хв, до золотистого кольору.

Начинка: цибулю та натерту моркву потушити, відварене мʼясо нарізати дрібними шматками, перебити все в блендері, додати сіль, перець, спеції на свій смак.

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