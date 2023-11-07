Найсмачніші ліниві вареники з сиром та картоплею: дуже легко готувати

Ліниві вареники, особливо з сиром і картоплею та цибулево-сметанковою засмажкою, асоціюється з дитинством. Чимало хто, перечитуючи цей рецепт, згадають бабусю та її смачнючі палюшки, вони ж ліниві вареники, ділиться фудблогерка Вікторія Ісаєнко.

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Інгредієнти: картопля — 800 г,

сир кисломолочний — 400 г,

яйця — 2 шт.,

сіль — на смак,

борошно — від 200 г і більше.

Приготування:

Картоплю помити та відварити у «мундирах» до готовності (перевіряйте шпажкою). Почистити від лушпиння. Пропустити через м'ясорубку сир, картоплю, додати сіль та яйця і перемішати до однорідності.

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Поступово просіюючи борошно, замісити м’яке тісто. Борошна має бути не мало і не багато. Так, щоб тісто не прилипало до рук, але залишалося доволі м’яким. Якщо борошна дати забагато, ліниві вареники будуть затвердими. Краще дати менше і вже виробляти вареники на добре притрушеній борошном поверхні.

Тісто поділити на кілька частин, зробити з кожної ковбаски. Ковбаски нарізати на шматочки. Відварювати у підсоленій воді як звичайні вареники (кидати у киплячу воду, тоді акуратно провести ложкою по дну, щоб не прилипли).

Варити приблизно 2−3 хв, після того як спливуть. Подавати гарячими з засмажкою із цибулі.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дуже ніжних і смачних вареників з мінімумом борошна від української блогерки Аліни.

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