Найсмачніші ліниві вареники з сиром та картоплею: дуже легко готувати
Ліниві вареники, особливо з сиром і картоплею та цибулево-сметанковою засмажкою, асоціюється з дитинством. Чимало хто, перечитуючи цей рецепт, згадають бабусю та її смачнючі палюшки, вони ж ліниві вареники, ділиться фудблогерка Вікторія Ісаєнко.
Інгредієнти:
- картопля — 800 г,
- сир кисломолочний — 400 г,
- яйця — 2 шт.,
- сіль — на смак,
- борошно — від 200 г і більше.
Приготування:
Картоплю помити та відварити у «мундирах» до готовності (перевіряйте шпажкою). Почистити від лушпиння. Пропустити через м'ясорубку сир, картоплю, додати сіль та яйця і перемішати до однорідності.
Поступово просіюючи борошно, замісити м’яке тісто. Борошна має бути не мало і не багато. Так, щоб тісто не прилипало до рук, але залишалося доволі м’яким. Якщо борошна дати забагато, ліниві вареники будуть затвердими. Краще дати менше і вже виробляти вареники на добре притрушеній борошном поверхні.
Тісто поділити на кілька частин, зробити з кожної ковбаски. Ковбаски нарізати на шматочки. Відварювати у підсоленій воді як звичайні вареники (кидати у киплячу воду, тоді акуратно провести ложкою по дну, щоб не прилипли).
Варити приблизно 2−3 хв, після того як спливуть. Подавати гарячими з засмажкою із цибулі.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт дуже ніжних і смачних вареників з мінімумом борошна від української блогерки Аліни.
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