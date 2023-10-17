Рогалики: надзвичайно смачні, пухкенькі та м’якенькі

У цих рогаликів м'яке, пухке, дуже ніжне тісто. А ще вони виходять не надто солодкими, тому ви можете рясно посипати їх цукровим піском перед випічкою та зробити солодшими. Який би варіант ви не обрали, ці рогалики вас не підведуть, вони дуже смачні та надзвичайно легко готуються, ділиться кулінарка Світлана Зиміна-Тринчій.

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Інгредієнти:

молоко — 150 мл

дріжджі — 20 г

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цукор — 75 г

борошно — 450−500 г

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масло — 90 г

ванільний цукор

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дрібка солі

яйця — 2 штуки

Начинка: варення, мак, згущене молоко.

Опара

Тепле молоко, дріжджі, 1 ст. ложку цукру, 4 ст. ложки борошна змішати, поставити на 10−15 хвилин в тепле місце.

Додати в опару розтоплене вершкове масло, сіль, ванільний цукор, 1 яйце + 1 білок (жовток піде на змащування). Поступово додавати борошно. Добре вимісити тісто — 5−7 хвилин. Поставити тісто на 50−60 хвилин в тепле місце.

Розділити тісто на 12 частин і виробити рогалики. Викласти на деко. Залишити на 20 хвилин. Випікати при 180 градусах 20−25 хвилин. І можна розпочинати чаювання.

Рецептом ще одного варіанту рогаликів поділилася кулінарка Оксана Пліска, яка пропонує використати посічені волоські горіхи.

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