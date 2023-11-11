Кінець жахливої серії «Олександрії» Ротаня та вихід «Полісся» у лідери: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 11 листопада, у рамках 14-го туру української прем'єр-ліги було зіграно поєдинки у Києві, Житомирі та Олександрії. Хоча початок двох зустрічей довелося надовго відкласти через повітряну тривогу, що тривала у всій країні.

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Чемпіонат України. 14-й тур

11 листопада (субота)

«Олександрія» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Безерра, 82). На 21-й хвилині Джевані («Олександрія») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 5:0.

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На стадіоні «Ніка» зійшлися команди, уболівальники яких вже геть-чисто забули слово «перемога». До очного протистояння команда Руслана Ротаня не перемагала у 11 зустрічах поспіль, а хлопці Сергія Лавріненка — у семи.

Зрештою свою жахливу серію перервали господарі поля. Якщо один бразилець — Джевані — не реалізувавши в першому таймі пенальті, «Олександрію» підвів, то інший — Безерра — незадовго до фінального свистка влучним ударом головою приніс команді Ротаня першу з 5 серпня перемогу.

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«Полісся» (Житомир) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:1 (Шастал, 66, Грицук, 83 — Юсов, 14). Юніорські склади — 4:1.

З нагоди ювілейного, 50-го, матчу наставника господарів Юрія Калитвинцева на чолі різних клубів УПЛ «Полісся» у рідних стінах продовжило до п'яти поєдинків безвиграшну гостьову серію «Металіста 1925», пост головного тренера в якому замість Едмара посів Олег Голодюк.

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Щоправда, успіх житомирянам дався важко. Перший тайм вони програли, а переможний гол змогли забити лише на 83-й хвилині. Як би там не було, команда Калитвинцева — лідер чемпіонату України.

«Оболонь» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Степанюк, 67). Юніорські склади — 0:1.

На початку листопада підопічні Валерія Іващенка та Віктора Скрипника вже грали один з одним на «Оболонь Арені», і тоді «Ворскла» більш ніж впевнено вибила «пивоварів» з розіграшу Кубка країни (3:0).

Цього разу за суддівства арбітра-дебютанта Христини Козорог із Київської області полтавці обмежилися у столиці одним єдиним голом Степанюка. Але цього команді Скрипника вистачило, що нарешті виграти та перервати свою п'ятиматчеву серію без перемог в УПЛ.

10 листопада (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 2:0 (Мілько, 18, Бурда, 35). Юніорські склади — 3:2.

Становище команд:

1. «Полісся» — 29 очок (14 матчів);

2. «Кривбас» — 27 (13);

3. «Дніпро-1» — 27 (13);

4. «Шахтар» — 24 (11);

5. «Рух» — 21 (13);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (12);

8. «Ворскла» — 18 (14);

9. «Динамо» — 16 (10);

10. «Металіст 1925» — 15 (13);

11. ЛНЗ — 13 (13);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Зоря» — 10 (11);

15. «Верес» — 8 (13);

16. «Минай» — 6 (14).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

У 14-му турі чемпіонату України з футболу 12 листопада також зіграють: «Кривбас» — «Динамо», «Зоря» — ЛНЗ, «Чорноморець» — «Рух», «Шахтар» — «Дніпро-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» сенсаційно обіграв у Лізі чемпіонів «Барселону».

Фото ФК «Полісся»

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