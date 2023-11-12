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Запечене філе лосося: швидкий та смачний рецепт від Євгена Клопотенка

10:44 12 листопада 2023
лосось

Багатьом українцям Євген Клопотенко відомий не тільки як автор «вдосконаленого» капусняка без м’яса, але як учасник проєктів «МастерШеф», «Все буде смачно» та інших.

Накопичивши чималий досвід, шеф-кухар вирішив запустити власний Telegram-канал, на якому розповідає про нові, оригінальні страви.

Сьогодні, 12 листопада, на каналі з'явився рецепт запеченого філе лосося.

«Запечене філе лосося — це завжди дуже просто, швидко та смачно. Щоб риба вийшла ще соковитішою, пропоную приготувати її в пергаменті на овочевій подушці», — радить Клопотенко.

Рецепт на 2 порції
Інгредієнти:
- Філе лосося 250 г
- Цибуля синя 1 шт
- Чері 100 г
- Кабачок ½
- Батат ½
- Печериці 6 шт
- Тим"ян свіжий декілька гілочок
- Оливкова олія 1 ст. л
- Гірчиця французька 1 ч. л
- Часник 2 зубці
- Сіль за смаком
- Перець за смаком
- Італійські трави
- Лимон ½

Приготування:
Овочі помити та порізати. Посолити, поперчити, полити оливковою олією та італійськими травами.

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Філе лосося посолити. З пергаменту зробити кораблики та викласти овочі, а зверху покласти рибу та гілочки тим"яну.

Запікати в духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин.

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При подачі полити страву лимонним соком.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжню українську верещаку.

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