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Кекси з пудингом: ніжність осіннього ранку

20:15 15 листопада 2023
кекси

Це рецепт просто надзвичайно ніжних кексів, вони з категорії «гості на порозі». Пів годинки — і все готове. Смак можна варіювати в залежності від пудингу, смак та колір від цього тільки виграють, ділиться кулінарка Юлія Пилипенко.

Інгредієнти:

Борошно — 200 г

Пудинг — 37 г

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Розпушувач — 3 ч. ложки

Цукор — 150 г

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Молоко — 100 г

Яйця (середнього розміру) — 3 шт.

Масло вершкове (м'яке) —200 г

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Ванільний цукор — 1 пакет.

Приготування

Пудинг змішати з мукою, розпушувачем та просіяти, додати інгредієнти, що залишилися. Далі ретельно збити міксером до однорідної маси. Підготувати формочки, духову шафу розігріти до 180 градусів, формочки наповнити тістом на 2/3 та випікати близько 25 хвилин.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська запропонувала рецепт шоколадного брауні з горіхами, який буде ідеальним до філіжанки кави.

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