Кекси з пудингом: ніжність осіннього ранку
Це рецепт просто надзвичайно ніжних кексів, вони з категорії «гості на порозі». Пів годинки — і все готове. Смак можна варіювати в залежності від пудингу, смак та колір від цього тільки виграють, ділиться кулінарка Юлія Пилипенко.
Інгредієнти:
Борошно — 200 г
Пудинг — 37 г
Розпушувач — 3 ч. ложки
Цукор — 150 г
Молоко — 100 г
Яйця (середнього розміру) — 3 шт.
Масло вершкове (м'яке) —200 г
Ванільний цукор — 1 пакет.
Приготування
Пудинг змішати з мукою, розпушувачем та просіяти, додати інгредієнти, що залишилися. Далі ретельно збити міксером до однорідної маси. Підготувати формочки, духову шафу розігріти до 180 градусів, формочки наповнити тістом на 2/3 та випікати близько 25 хвилин.
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