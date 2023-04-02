Якщо через застарілий карієс зуб не вдалося врятувати, вихід є: порада експерта

Через тиждень після початку війни Олена з дитиною виїхала за кордон. «Проблеми з зубами у мене почались практично одразу. Але страховка не покривала лікування, грошей не було, документи на проживання тільки почала оформляти. Зуб кілька тижнів дуже болів. Пила знеболювальні препарати, намагалась зняти запалення содовим розчином… Врешті решт зуб мені видалили. Тепер, коли повернулась додому, довелось видалити ще три. Замість них необхідно встановлювати імплантати»

— Ситуація типова, подібні історії ми чуємо ледве не щодня, — говорить завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук професор Андрій Копчак. — У багатьох людей карієс розвинувся ще під час пандемії коронавірусу: пацієнти боялись зайвий раз іти до поліклініки, щоб не заразитись. Потім почалась війна. Звернення до стоматолога здавалось не на часі. А ті, хто виїхав з країни, довго не могли отримати допомогу за кордоном. Тож маємо безліч випадків, коли навіть молодим людям доводиться видаляти кілька зубів, тому що їх неможливо врятувати.

— І ви пропонуєте їм протезування…

— Так. Раціональне протезування. Тобто для кожного пацієнта підбираємо особливу схему, поєднуючи встановлення імплантів з різними методами протезування. Важливо, щоб люди вчасно звертались до нас. Бо втрачений час негативно позначиться на здоров’ї: через відсутність зубів страждає весь організм, зокрема система травлення — і пацієнт змушений йти до гастроентеролога. Доведено також, що у пацієнтів з карієсом, із запальними процесами в ротовій порожнині страждає серцево-судинна система. А уявіть, як почуває себе людина, у якої через те, що немає зубів, змінюються риси обличчя. Про яку посмішку може йтися? Якщо ж людина замикається в собі, обмежує коло спілкування, то страждає її нервова система.

— Отже, краще поквапитись з візитом до стоматолога?

— Звісно. Ми зможемо допомогти на будь-якому етапі: при перших ознаках карієсу або тоді, коли зуб суттєво пошкоджений. Складніше буває відновлювати весь зубний ряд. Але сучасні технології дозволяють робити й це. Наші спеціалісти, які працюють в Стоматологічному медичному центрі (він розташований в столиці, вулиця Зоологічна, 1) виконують дуже складну роботу, допомагаючи людям, які отримали поранення. І це не тільки військові. Під час обстрілів страждають також цивільні. Пацієнти потребують дуже складного й тривалого лікування при осколковому пораненні обличчя. З такими людьми працюють щелепно-лицьові, пластичні хірурги, стоматологи. Маємо вже великий досвід.

— Чи варто перейматися, якщо втрачений, наприклад, один зуб?

— Безумовно. Через його відсутність може зміститися весь зубний ряд, постраждати суглоби щелепи, м’язи обличчя. Людина жує на одну сторону — і на здорові зуби йде надмірне навантаження. Найкращий варіант — встановити імплантат.

— Це тривалий процес?

— Тривалість і успішність лікування залежать від багатьох чинників. Наприклад, якщо зуб видалений давно, треба врахувати стан ясен, кісткової тканини. Якщо немає багатьох зубів, а тканини в ротовій порожнині змінені, лікування може тривати й рік, і більше. Але є й така технологія: за один день встановлюємо імплантат і тимчасову коронку. Тоді приживлення відбувається під навантаженням. Але підходить цей метод не всім, бо має протипоказання. Частіше імплантацію робимо у два етапи. Після вживлення імпланту коронку встановлюємо через певний проміжок часу.

— Імплантат не заважає?

— Ні. Зараз імплантація робиться максимально зручно. Можна навіть встановити тимчасові протези. До речі, протезування зубів з використанням імплантатів вважається більш безпечним і прогнозованим, порівняно з протезуванням зі збереженням власних, часто ушкоджених зубів.

— Трапляється, що імплантат не прижився?

— Цього не можна виключити. Але приживлення зараз завдяки новітнім матеріалам, найсучаснішим технологіям відбувається в 95 (!) відсотках випадків. Щоправда, виробництво сучасних імплантатів досить дороге, адже в його основі наукові розробки, винаходи. Але для пацієнта, який втратив зуби, поєднання імплантації з протезуванням — найкращий варіант. Люди намагаються уникнути ситуації, коли змушені користуватись знімними протезами. Для багатьох це психологічна травма.

Досягненнями сучасної стоматології варто скористатись. Це важливо для здоров’я і для того, щоб людина мала гарний вигляд, була впевненою в собі, а значить — успішною. Я помічаю, як змінюється вираз обличчя, погляд у того, хто бачить себе в дзеркалі після успішного лікування. Такі пацієнти стають щасливішими.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в умовах війни можна позбутися зубного болю, якщо візит до стоматолога неможливий.

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