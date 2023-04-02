Якщо через застарілий карієс зуб не вдалося врятувати, вихід є: порада експерта
— Ситуація типова, подібні історії ми чуємо ледве не щодня, — говорить завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук професор Андрій Копчак. — У багатьох людей карієс розвинувся ще під час пандемії коронавірусу: пацієнти боялись зайвий раз іти до поліклініки, щоб не заразитись. Потім почалась війна. Звернення до стоматолога здавалось не на часі. А ті, хто виїхав з країни, довго не могли отримати допомогу за кордоном. Тож маємо безліч випадків, коли навіть молодим людям доводиться видаляти кілька зубів, тому що їх неможливо врятувати.
— І ви пропонуєте їм протезування…
— Так. Раціональне протезування. Тобто для кожного пацієнта підбираємо особливу схему, поєднуючи встановлення імплантів з різними методами протезування. Важливо, щоб люди вчасно звертались до нас. Бо втрачений час негативно позначиться на здоров’ї: через відсутність зубів страждає весь організм, зокрема система травлення — і пацієнт змушений йти до гастроентеролога. Доведено також, що у пацієнтів з карієсом, із запальними процесами в ротовій порожнині страждає серцево-судинна система. А уявіть, як почуває себе людина, у якої через те, що немає зубів, змінюються риси обличчя. Про яку посмішку може йтися? Якщо ж людина замикається в собі, обмежує коло спілкування, то страждає її нервова система.
— Отже, краще поквапитись з візитом до стоматолога?
— Звісно. Ми зможемо допомогти на будь-якому етапі: при перших ознаках карієсу або тоді, коли зуб суттєво пошкоджений. Складніше буває відновлювати весь зубний ряд. Але сучасні технології дозволяють робити й це. Наші спеціалісти, які працюють в Стоматологічному медичному центрі (він розташований в столиці, вулиця Зоологічна, 1) виконують дуже складну роботу, допомагаючи людям, які отримали поранення. І це не тільки військові. Під час обстрілів страждають також цивільні. Пацієнти потребують дуже складного й тривалого лікування при осколковому пораненні обличчя. З такими людьми працюють щелепно-лицьові, пластичні хірурги, стоматологи. Маємо вже великий досвід.
— Чи варто перейматися, якщо втрачений, наприклад, один зуб?
— Безумовно. Через його відсутність може зміститися весь зубний ряд, постраждати суглоби щелепи, м’язи обличчя. Людина жує на одну сторону — і на здорові зуби йде надмірне навантаження. Найкращий варіант — встановити імплантат.
— Це тривалий процес?
— Тривалість і успішність лікування залежать від багатьох чинників. Наприклад, якщо зуб видалений давно, треба врахувати стан ясен, кісткової тканини. Якщо немає багатьох зубів, а тканини в ротовій порожнині змінені, лікування може тривати й рік, і більше. Але є й така технологія: за один день встановлюємо імплантат і тимчасову коронку. Тоді приживлення відбувається під навантаженням. Але підходить цей метод не всім, бо має протипоказання. Частіше імплантацію робимо у два етапи. Після вживлення імпланту коронку встановлюємо через певний проміжок часу.
— Імплантат не заважає?
— Ні. Зараз імплантація робиться максимально зручно. Можна навіть встановити тимчасові протези. До речі, протезування зубів з використанням імплантатів вважається більш безпечним і прогнозованим, порівняно з протезуванням зі збереженням власних, часто ушкоджених зубів.
— Трапляється, що імплантат не прижився?
— Цього не можна виключити. Але приживлення зараз завдяки новітнім матеріалам, найсучаснішим технологіям відбувається в 95 (!) відсотках випадків. Щоправда, виробництво сучасних імплантатів досить дороге, адже в його основі наукові розробки, винаходи. Але для пацієнта, який втратив зуби, поєднання імплантації з протезуванням — найкращий варіант. Люди намагаються уникнути ситуації, коли змушені користуватись знімними протезами. Для багатьох це психологічна травма.
Досягненнями сучасної стоматології варто скористатись. Це важливо для здоров’я і для того, щоб людина мала гарний вигляд, була впевненою в собі, а значить — успішною. Я помічаю, як змінюється вираз обличчя, погляд у того, хто бачить себе в дзеркалі після успішного лікування. Такі пацієнти стають щасливішими.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як в умовах війни можна позбутися зубного болю, якщо візит до стоматолога неможливий.
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