Менше стресу і більше білка: як позбутися жиру на животі

Вживання меншої кількості алкоголю, більше білкової їжі та підняття важких предметів — це лише кілька кроків, які ви можете зробити, щоб позбутися жиру на животі. Надлишок жиру на животі може негативно впливати на здоров'я і сприяти виникненню деяких хронічних захворювань. Один конкретний тип жиру в животі — вісцеральний жир — є основним фактором ризику розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань та інших станів. Хоча втрата жиру з цієї зони може бути складною, є кілька речей, які можна зробити, якщо ви хочете зменшити надлишок абдомінального жиру, пише Healthline.

РЕКЛАМА

Їжте багато розчинної клітковини, вона вбирає воду і утворює гель, який допомагає сповільнити проходження їжі через травну систему. Дослідження показують, що ця клітковина може сприяти зниженню ваги, допомагаючи вам відчувати себе ситими, тому ви, природно, їсте менше. Більше того, розчинна клітковина може допомогти зменшити жирові відкладення на животі.

Уникайте продуктів, що містять трансжири. Вони утворюються шляхом перекачування водню в ненасичені жири, такі як соєва олія. Раніше вони містилися в деяких маргаринах і спредах, а також часто додавалися в упаковані продукти, але більшість виробників продуктів харчування припинили їх використання.

Помірно вживайте алкоголь. Він може бути корисним для здоров'я в невеликих кількостях, але може бути шкідливим, якщо ви п'єте занадто багато. Дослідження показують, що надмірна кількість алкоголю може сприяти утворенню жиру на животі.

РЕКЛАМА

Дотримуйтесь дієти з високим вмістом білка. Білок — надзвичайно важлива поживна речовина для контролю ваги. Високе споживання збільшує виділення пептиду гормону ситості YY, який знижує апетит і сприяє насиченню. Білок також підвищує швидкість метаболізму і допомагає зберегти м'язову масу під час схуднення. Багато спостережень показують, що люди, які вживають більше білка, мають менше абдомінального жиру, ніж ті, хто дотримується дієти з низьким вмістом білка. Продукти з високим вмістом білка, такі як риба, нежирне м'ясо та боби, можуть бути корисними, якщо ви намагаєтеся зменшити жирові відкладення на животі. Стрес може призвести до накопичення жиру на животі, оскільки наднирники починають виробляти кортизол, також відомий як гормон стресу. Дослідження показують, що високий рівень кортизолу підвищує апетит і сприяє накопиченню жиру на животі.

Нагадаємо про прості та ефективні правила здорового схуднення.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook та Instagram