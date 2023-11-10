15 листопада 2023

Справжнє імʼя відомого французького актора Жана Рено, якому нещодавно виповнилося 75 років, Хуан Морено. Він народився в Марокко, куди його сім’я була змушена тікати з Іспанії, рятуючись від політичних переслідувань. Бажаючи отримати французьке громадянство, Жану довелося поступити за контрактом на службу в армію Франції.

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Коли Рено вирішив пов’язати своє життя з кіно, він багато часу приділяв навчанню акторської майстерності. І незабаром це таки допомогло йому досягти рівня справжнього професіоналізму.

До того, як стати голлівудською зіркою, Жан Рено брав участь у зйомках телеспектаклів, а згодом також грав на театральній сцені.

До речі, мало хто знає про те, що заради зйомок у «Годзиллі» Рено відмовився від ролі агента Сміта у відомому фільмі «Матриця».

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І ще. На роль Леона (яка принесла Жану Рено всесвітню славу) в однойменній картині Люка Бессона спочатку пробувалися Мел Гібсон та Кіану Рівз. Проте режисер все ж таки вибрав Жана, з яким співпрацював вже довгий час.

За видатні успіхи у творчій карʼєрі Рено був нагороджений орденом Почесного легіону, який вважається однією з найпрестижніших французьких нагород.

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Продюсери чудово знають одну із рис характеру Жана Рено: будучи досить заможною людиною і власником дорогих будинків у Парижі, Малайзії і Лос-Анджелесі, він ніколи не працює понаднормово, навіть тоді, коли йому пропонують за це захмарні гонорари.

Жан Рено має 6 дітей від трьох різних шлюбів. І, як він сам не раз зізнавався, дітям своїм він доволі часто повторює слова, які вважає дуже важливими:

- Завжди кажи те, що думаєш, і роби те, що тобі здається правильним. Бо це — твоє життя, і ніхто краще за тебе не зможе його прожити…

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Всім сьогоднішнім іменинником дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.