Маніпулювання думкою: Данілов пояснив, чому проти Telegram в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який раніше визнав брак військових і техніки на фронті, розповів про небезпеки популярного в України месенджера Telegram.

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«По-перше. Головна небезпека з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі. Які наслідки поширення „неназваними авторами“, наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів — ми всі бачили і знаємо. Ціна такої „журналістської“ роботи — життя десятків людей цивільних і військових», — зазначив він.

За даними Данілова, готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу «троянських коней» в Telegram.

«По-друге. Ми маємо пам’ятати, що російський режим перший почав використовувати і створювати Telegram-мережі для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації і діяльності в режимі фейк-ньюз. І на шляху опанування технологій Telegram-впливу кремль досяг неабияких умінь. На 2019 рік припадає пік активності російських спецслужб з інфільтрації в український інформаційний простір політичних Telegram-каналів, технологій, які у різних варіаціях були апробовані у 2014−15 роках на окупованих територіях. До цього часу в Україні популярна мережа Telegram-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу гш зс рф (підрозділ психологічних операцій зс рф). Саме через ці канали нам розповідають про „зрив мобілізації“, „провал контрнаступу“, „зраду союзників“, „втому Заходу“ і як висновок — „необхідні поступки і перемовини“. Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram „троянських коней“, які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент», — розповів секретар РНБОУ.

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Данілов повідомив, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно — вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються.

«Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати! По-третє. Навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні», — зазначив він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що українофобські тексти для виступів експрем'єра Миколи Азарова на російському телебаченні писали в одній із райадміністрацій Києва.

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