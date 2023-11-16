Вживання наркотиків російськими солдатами, які воюють в Україні, є серйозною проблемою, і однією з причин цього є неможливість ротації військ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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У щоденному зведенні розвідки наводиться інформація, надана незалежним російським порталом «Верстка», згідно з якою до 15 відсотків російських солдатів в Україні вживають наркотики, в тому числі амфетамін і канабіс, і наркотики легко дістати навіть на лінії фронту.

«За нашими оцінками, ці повідомлення заслуговують на довіру, оскільки вони збігаються з іншими повідомленнями з моменту вторгнення, які свідчать про високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Російське командування, ймовірно, часто карає осіб, які зловживають наркотиками та алкоголем, відправляючи їх до штурмових підрозділів «Штурм-З», які фактично перетворилися на каральні підрозділи. Одним з основних факторів, що сприяють низькій дисципліні та зловживанню психоактивними речовинами, ймовірно, є постійна нездатність ротації бойових підрозділів подалі від лінії фронту, додають у британській розвідці.

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Крім того, російські солдати страждають від кризи психічного здоров’я. А тих, хто скаржиться на військове керівництво у соцмережах, відправляють на «м'ясні штурми».

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