36.27 / 36.77 39.15 / 39.79
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Наркотики є проблемою для російських солдатів, — розвідка

20:00 18 листопада 2023
армія РФ

Вживання наркотиків російськими солдатами, які воюють в Україні, є серйозною проблемою, і однією з причин цього є неможливість ротації військ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У щоденному зведенні розвідки наводиться інформація, надана незалежним російським порталом «Верстка», згідно з якою до 15 відсотків російських солдатів в Україні вживають наркотики, в тому числі амфетамін і канабіс, і наркотики легко дістати навіть на лінії фронту.

«За нашими оцінками, ці повідомлення заслуговують на довіру, оскільки вони збігаються з іншими повідомленнями з моменту вторгнення, які свідчать про високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Російське командування, ймовірно, часто карає осіб, які зловживають наркотиками та алкоголем, відправляючи їх до штурмових підрозділів «Штурм-З», які фактично перетворилися на каральні підрозділи. Одним з основних факторів, що сприяють низькій дисципліні та зловживанню психоактивними речовинами, ймовірно, є постійна нездатність ротації бойових підрозділів подалі від лінії фронту, додають у британській розвідці.

РЕКЛАМА

Крім того, російські солдати страждають від кризи психічного здоров’я. А тих, хто скаржиться на військове керівництво у соцмережах, відправляють на «м'ясні штурми».

РЕКЛАМА

229

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Серцеїдка» від Людмили Борщ: справжня симфонія смаків на Новий рік

Кермування автомобілем

Позбавлено всякого сенсу: чому не варто «відбирати права» у водіїв старше 60 років

дракон

Близнюкам — висока працездатність, Водоліям — яскраві емоції, Ракам — цікаві плани: гороскоп на день Дракона-Серцеїда

люди

Моєю долею управляє Всесвіт: Алла Пугачова відвідала відомий монастир на Кіпрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту