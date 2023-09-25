Після антидепресанту ще гірше, ніж було: лікар пояснив, чому не варто панікувати

Це називається «парадоксальною тривогою». Антидепресанти — це зараз основні ліки у світі для лікування тривоги, панічних атак, безсоння та інших проблем. Коли людина збуджена, вони мають допомагати, але на початку прийому антидепресантів тривога може навіть посилитись, і це є нормою, пояснює лікар-невролог Давид Щербина.

«Парадоксальна тривога вважається основною причиною передчасної відміни антидепресантів у світі, значна частина пацієнтів кидає їх пити до того, як вони почнуть діяти. Особливо часто це трапляється, коли лікар не пояснює пацієнту, що посилення тривоги на початку лікування — це норма і з цим не треба нічого робити. Пацієнт приходить додому, приймає першу таблетку, і в жаху проклинає і лікаря, і той день, коли вирішив лікувати свій емоційний стан. На другий-третій день прийому ліків такий пацієнт, переконавшись в тому, що лікар щось переплутав або препарат йому не підходить, кидає пити антидепресант, так і не дочекавшись покращення. Бо воно настає не раніше ніж через 2−3 тижні».

За словами лікаря, всі антидепресанти можуть посилити тривогу на початку. На початку прийому можуть посилитись тривога, напруга, збудження, погіршитись сон, почастішати панічні атаки, виникнути нудота, головний біль, діарея, біль у животі, коливання тиску й різні інші «спецефекти» від підвищеної тривоги.

«Не у кожного пацієнта є ця побічна дія, — пояснює лікар. — Вона виникає приблизно у кожного 2−3-го пацієнта, але, ймовірно, її ризик вищий, якщо пацієнт себе накручує, має іпохондричну поведінку, начитується анотацій та форумів або не довіряє лікарю. В середньому це може тривати до 2 тижнів (іноді до трьох), більше буває рідко, далі антидепресант починає діяти нормально. Раджу не панікувати, не начитуватись анотацій, не міряти по сто разів на день тиск та пульс, не дзвонити у „швидку“, це тільки посилить тривогу. Треба розуміти, що посилення тривоги на початку є нормою і це скоро мине. Титрувати препарат поступово. Пацієнтам з високим рівнем тривоги лікарі зазвичай призначають антидепресант з половинки або навіть четвертинки таблетки та збільшують до цілої протягом 7−10 днів. На початку лікування лікарі часто призначають додатково до антидепресанту „препарати прикриття“, тобто щось, що знизить тривогу пацієнта одразу і допоможе пережити ці неприємні декілька тижнів, не кидаючи ліки. Із доступних в Україні, це зазвичай транквілізатори або ж антиконвульсанти».

Раніше лікар-психіатр Євген Скрипник пояснив, чому варто почекати, коли почнуть діяти антидепресанти.

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