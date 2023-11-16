Дуже смачна смажена капуста: вийде у кожної господині

Смажена капуста чудово підійде як начинка для вареників, пиріжків, пирога. Смачна вона і як самостійна страва — і в гарячому вигляді, і в холодному. Цікавий смак надає смаженій капусті додавання невеликої кількості квашеної. Якщо її нема, підійде лимонна кислота — для легкої кислинки. І обов'язково використовуйте для приготування чавунну сковорідку, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

РЕКЛАМА

Інгредієнти: 1 кг свіжої капусти,

150 г квашеної капусти,

70 — 100 г томатної пасти,

200 — 250 мл води,

цукор, сіль, суміш мелених перців, лимонна кислота — на смак,

2 лаврових листи,

олія для смаження.

Приготування:

Нашинкуйте свіжу капусту. Розігрійте сковороду, без олії, покладіть капусту. Весь час помішуючи, доведіть її до легкого золотистого кольору та м'якості.

РЕКЛАМА

Додайте олію, квашену капусту, лавровий лист. Обсмажуйте помішуючи приблизно 5 хвилин.

Додайте томатну пасту, розведену з водою, сіль, цукор та суміш мелених перців. Якщо готуєте без квашеної капусти, додайте лимонну кислоту на смак. Потушіть ще 3 — 5 хвилин. Страва готова.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смажених пиріжків з капустою, таких смачних, що не відірватися, а також салату «Французька коханка» від відомої кулінарки Людмили Борщ.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook та Instagram