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Дуже смачна смажена капуста: вийде у кожної господині

20:15 19 листопада 2023
смажена капуста

Смажена капуста чудово підійде як начинка для вареників, пиріжків, пирога. Смачна вона і як самостійна страва — і в гарячому вигляді, і в холодному. Цікавий смак надає смаженій капусті додавання невеликої кількості квашеної. Якщо її нема, підійде лимонна кислота — для легкої кислинки. І обов'язково використовуйте для приготування чавунну сковорідку, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Інгредієнти:

  • 1 кг свіжої капусти,
  • 150 г квашеної капусти,
  • 70 — 100 г томатної пасти,
  • 200 — 250 мл води,
  • цукор, сіль, суміш мелених перців, лимонна кислота — на смак,
  • 2 лаврових листи,
  • олія для смаження.

Приготування:

Нашинкуйте свіжу капусту. Розігрійте сковороду, без олії, покладіть капусту. Весь час помішуючи, доведіть її до легкого золотистого кольору та м'якості.

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Додайте олію, квашену капусту, лавровий лист. Обсмажуйте помішуючи приблизно 5 хвилин.

Додайте томатну пасту, розведену з водою, сіль, цукор та суміш мелених перців. Якщо готуєте без квашеної капусти, додайте лимонну кислоту на смак. Потушіть ще 3 — 5 хвилин. Страва готова.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смажених пиріжків з капустою, таких смачних, що не відірватися, а також салату «Французька коханка» від відомої кулінарки Людмили Борщ.

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