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Пиріжки з капустою на заварному тісті: м’які та ніжні навіть на наступний день

21:58 15 січня 2023
Пиріжки з капустою на заварному тісті

Багато господинь цікавляться, а чи можна пекти на заварному тісті не лише солодкі десерти, а й пиріжки. Українська фудблогерка Марина Гармаш відповідає, що однозначно так. В результаті отримаєте смачну та неймовірно ароматну випічку.

Інгредієнти

Для заварної частини: 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. борошна, 250 мл кип'ятку

Основна частина: 250 мл теплої води, 1 ч. л. сухих дріжджів, 4 ст. борошна, 1 ст. л. олії

Начинка: смажена капуста

Для змазування: жовток, 1 ч. л. води (молока)

Для посипки: кунжут

Приготування

Починати треба з начинки — приготувати смажену капусту.

Для тіста: змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.

Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин.

Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні змастіть стіл та руки в олії, ніякого борошна. Перекладіть на деко, за бажанням змастіть збитим жовтком, змішаним з водою чи молоком. Посипте кунжутом. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці, до готовності.

Оскільки тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні, навіть на наступний день.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти лінивих вареників з сиром та шоколадного манника без яєць.

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