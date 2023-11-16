Їжа, яка викликає залежність як наркотик: вчені назвали продукти, з якими слід бути обережними

Ультраоброблена їжа може викликати таку ж залежність, як куріння, вживання алкоголю та азартні ігри, а відмовитися від неї може бути так само важко — такі висновки нещодавнього дослідження, опублікованого в журналі BMJ Journals. Дослідження, проведене в 36 країнах, показало, що приблизно 1 з 7 дорослих людей залежні від такої їжі. Група дослідників із США, Бразилії та Іспанії проаналізувала 281 дослідження, проведене в 36 країнах світу. За оцінками дослідників, залежність від ультраперероблених харчових продуктів зустрічається у 14% дорослих і 12% дітей — цифри, подібні до рівня залежності від інших дозволених законом речовин, що спостерігається у дорослих. У випадку з алкоголем цей показник становить 14%, тоді як тютюнова залежність вражає 18% населення, але рівень передбачуваної залежності у дітей є безпрецедентним, пише Serwis zdrowie.

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Ультраперероблені харчові продукти — це продукти, які були технологічно оброблені для збільшення терміну їх зберігання і прискорення процесу приготування. До них відносяться продукти, багаті на вуглеводи та жири. До таких продуктів належить значна частина кондитерських виробів, морозива та чипсів, а також деякі види напівфабрикатів, що продаються в магазинах (наприклад, заморожена піца), підсолоджені напої, деякі сухі сніданки, а також порошкоподібні соуси та м'ясні продукти, наприклад, деякі види ковбас. Багато досліджень показують, що така їжа сприяє підвищенню ризику раку, ожиріння або серцевих захворювань.

Ці продукти приносять велике задоволення, є привабливими і часто споживаються надлишково, а в деяких випадках поведінка, пов'язана з ними, може відповідати критеріям діагнозу розладу, пов'язаного з вживанням психоактивних речовин.

На думку дослідників, такі продукти можуть мати такий самий ефект, як і наркотики, у людей, які відчувають сильний потяг і симптоми абстиненції. Про це свідчить те, як деякі люди їдять оброблені продукти — подібно до того, як споживають речовини, що викликають залежність, — а також відповідність критеріям, що використовуються для діагностики розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин.

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Ці критерії включають сильний потяг, симптоми абстиненції, зниження контролю над споживанням, продовження споживання, незважаючи на шкоду (наприклад, ожиріння, здуття живота тощо), пароксизмальне переїдання, погіршення фізичного і психічного здоров'я та зниження якості життя.

Вчені помітили, що рафіновані вуглеводи і жири, які містяться в продуктах з високим ступенем переробки, викликають у мозку такі ж реакції, як нікотин і алкоголь, інші речовини, що викликають залежність. За їхніми словами, продукти, багаті на ці інгредієнти, споживаються людьми у спосіб, який «явно» характерний для залежності.

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Автори дослідження пропонують якомога ширше використовувати маркування ультраперероблених харчових продуктів як таких, що викликають залежність, оскільки це може допомогти споживачам змінити свої харчові звички, а головне, можливо, змусити їх замислитися над тим, чи варто їх купувати, якщо проблема залежності ще не виникла. Також необхідна широка просвітницька робота, оскільки розуміння того, що ці продукти можуть викликати залежність, може сприяти кращому регулюванню та лікуванню.

Раніше «ФАКТИ» писали про баланс у харчуванні: раз на день — крупи, макарони, картопля в мундирах.

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