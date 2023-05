Несподівано, але факт: ці 5 продуктів на сніданок зроблять вас товстішими

Якщо ті українці, які дотримуються режиму здорового харчування, на сніданок випивають келих вітамінного коктейлю, то більшість впевнені в тому, що сніданок повинен бути найбільш калорійним прийомом їжі за день.

Фахівці у галузі харчування, попереджають, що не всі продукти можна їсти у великій кількості навіть на початку робочого дня.

Вони назвали п'ять продуктів, через які можна швидко набрати вагу, пише Eat This, Not That.



Кавові напої. Кава, в якій є вершки та штучні підсолоджувачі, додає калорій. Тому регулярно такі напої вживати не варто. Відомо, що кава з подібними добавками пов'язана зі збільшенням ваги та накопиченням жиру на животі.

Вівсяна каша. При додаванні родзинок або банана, а також цукру, ви легко можете отримати понад 500 калорій з простих вуглеводів. До того ж ці вуглеводи дуже швидко засвояться і ви незабаром знову відчуєте голод. Крім того, вони викликають сплеск рівня інсуліну, який зупиняє спалювання жиру та сприяє збільшенню кількості жиру в ділянці живота.

Яєчня-бовтанка. Проблема із вживанням яєць виникає тоді, коли їх змішують із олією. І це додає сотні зайвих калорій у страву. Краще під час смаження розподіляйте олію по сковороді за допомогою пульверизатора.

Булочки. Круасани, кекси, булочки — це лише кілька видів випічки на сніданок, які можуть спричинити небажаний жир на животі. Це пов'язано з тим, що такі продукти пройшли сильну обробку і містять рафіновані вуглеводи, що сприяють збільшенню ваги. Крім цього, у випічці багато доданого цукру, і вона калорійна.

Пластівці для сніданку. У них у великих кількостях містяться рафіновані вуглеводи та доданий цукор. І це безперечно може призвести до збільшення обхвату талії.

