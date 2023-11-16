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Колочена пасуля: справжня гуцульська смакота

20:15 20 листопада 2023
Колочена пасуля

Це страва з квасолі, яка виручає під час посту чи у холодну пору року. Вона схожа на суп, коли тільки зварена, ну, а трохи пізніше загусне і більше схоже на рагу. Смачно, просто та бюджетно — все, як ми любимо, пише автор фудблога My happyfood. Нагадаємо рецепт тавче гравче — квасолі по-македонськи.

Потрібно:

  • 250 г сухої квасолі або 500 г готової
  • води 2 л + сіль за смаком (якщо квасоля суха) та 1 л (якщо готова)
  • 1 велика цибулина, подрібнити
  • 1 велика морквина, натерти або подрібнити
  • 4 зубки часнику, подрібнити
  • 4 ст.л. олії
  • 1 ст.л. борошна
  • 2 ч.л. копченої паприки
  • По ½ ч.л. коріандру та кумину
  • 1 ст.л. томатної пасти
  • сіль, чорний перець за смаком
  • зелень

Приготування:

Суху квасолю замочити на ніч. Відправити на вогонь варитись до готовності.

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Цибулю, моркву пасерувати на середньому вогні до м'якості. Додати часник, прянощі, томатну пасту, перемішати та готувати ще 1 хвилину. Додати борошно, добре перемішати і поступово влити відвар від квасолі (2−3 половника). Варити до загустіння.

Овочі додати в каструлю з квасолею, злегка розім'яти квасолю. Варити на невеликому вогні 5 хвилин. Додати подрібнену зелень, пару зубчиків подрібненого часнику і можна подавати на стіл.

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Нагадаємо рецепт домашнього хліба, який під силу навіть ледачій господині.

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