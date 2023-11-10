17 листопада 2023

На цей порцеляновий бюст яскравої білявки відвідувачі нашого музею досить часто звертають увагу, дивуючись своїй же обізнаності:

- Невже це вона? Монро? Точно? Дуже схожа…

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Але навряд чи багатьом із тих, хто миттєво згадує її імʼя, відомі деякі незвичайні факти із життя легендарної американської кіноактриси та співачки. Спробую нагадати.

Свого часу вона ледве не вибрала псевдонім Жан Адер, перш ніж зупинитися на нині всім відомому імені Мерилін Монро.

Мати Мерилін протягом багатьох років перебувала у психіатричній лікарні. І зустрічі з нею були не найприємнішими подіями у житті талановитої дівчини, якій під час виховання у дитячому будинку довелося 11 разів пройти через процедури удочеріння різними людьми. І всі ці спроби виявилися невдалими.

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Під час Другої світової війни капітан Рональд Рейган вирішив, що найкращим моральним стимулом для американських солдатів стануть знімки симпатичних дівчат з авіаційного заводу, які продемонструють свій внесок у боротьбу з ворогом. На заводі фотограф Девід Коновер побачив 19-річну шатенку на ім'я Норма Джин Догерті (таким було справжнє імʼя Монро), яка займалася перевіркою парашутів і фарбуванням літаків. Дівчина виявилася на диво фотогенічною. Після першої ж фотосесії Коновер вирішив, що з Норми вийде чудова модель… Саме ці знімки, зроблені на заводу влітку 1945 року, вважаються її першими кроками до слави.

А вже незабаром Монро стала героїнею обкладинки першого номера журналу Playboy.

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Деякі режисери, яким доводилося працювати з Мерілін, скаржилися на те, що з нею неможливо мати справу. Актриса постійно плутала і забувала слова, завжди спізнювалася на зйомки. Часом необхідно було зробити до 40 дублів, щоб зняти простий епізод.

Монро пройшла через кілька пластичних операцій, під час яких хірурги виправили її ніс та змінили форму підборіддя. Три роки у неї були «парафінові» (оскільки силікон тоді ще не ставили) груди.

Більшість людей сприймали Монро лише як красиву, але не дуже розумну актрису. Але насправді Мерилін багато часу приділяла самоосвіті і прочитала сотні книжок. Її особиста бібліотека налічувала більше 400 томів. Смак актриси був досить різноманітним: З. Фрейд, Л. Толстой, Ф. Достоєвський, Скотт Фіцджеральд, А. Камю, Джеймс Джойс та інші.

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Її вважали дурною блондинкою (вона, між іншим, страшенно ненавиділа цей стереотип). Однак її IQ становив 168 балів.

Хоч Мерілін і заспівала популярну пісню «Діаманти найкращі друзі дівчат», насправді ж вона не була прихильницею дорогих ювелірних виробів. Все, чим вона володіла, був перстень з діамантом і намисто з перлин, подароване їй її другим чоловіком, Джо Ді Маджіо.

До речі, Мерилін змусила Джо Ді Маджіо дати обіцянку приносити квіти на її могилу щотижня, якщо вона помре до нього. Він дотримав свою обіцянку, і півдюжини червоних троянд поставлялися раз на тиждень на її могилу протягом 20 років…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.