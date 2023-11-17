Будь-яка активність корисніша за сидіння: нове дослідження про те, як покращити роботу серця

З усіх видів щоденної діяльності сидіння є найгіршим для серця. Заміна його на стояння, наприклад, за вищим столом, вже допомагає, а найкраще — це, звичайно, інтенсивні фізичні вправи. Дослідники з Університетського коледжу Лондона проаналізували дані шести досліджень, в яких взяли участь понад 15 000 осіб, щоб з'ясувати, як різні види діяльності, що здійснюються протягом дня, впливають на здоров'я серця, пише Twoje zdrowie.

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Серцево-судинні захворювання, з ішемічною хворобою серця на першому місці, є основною причиною смерті в усьому світі, на яку припадає приблизно третина смертей. Починаючи з 1997 року, зазначають дослідники, кількість людей, які живуть з серцево-судинними захворюваннями, подвоїлася і продовжує зростати. Автори нового дослідження склали список різних моделей поведінки — від найбільш до найменш сприятливих для серця. Найбільш корисними, згідно з результатами, є помірні та інтенсивні фізичні вправи.

На другому місці опинилися легкі фізичні вправи, далі йдуть положення стоячи, лежачи та сидячи, які мають згубний вплив. За словами дослідників, заміна всього лише п'яти хвилин сидіння на інтенсивні фізичні вправи через день має помітний вплив на серце.

«З нашого дослідження варто пам'ятати, що хоча невеликі зміни можуть мати позитивний вплив на серце, інтенсивність руху має значення. Заміна сидіння на помірну або інтенсивну активність була найбільш корисною. Йдеться, наприклад, про біг, швидку ходьбу або підйом по сходах — будь-яку активність, яка підвищує частоту серцевих скорочень і змушує дихати швидше, навіть на хвилину або дві», — пояснює доктор Джо Блоджетт, перший автор статті, яка з'явилася в European Heart Journal.

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За словами дослідників, просто заміна кількох годин сидіння за столом на стояння вже є корисною. Вона може покращити індекс маси тіла, рівень холестерину, об'єм талії та мати багато інших переваг.

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