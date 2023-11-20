Японський телеканал TBS, використовуючи новітній штучний інтелект для вивчення розпізнавання облич та рухів тіла, дійшов висновку, що володимир путін використовує як мінімум двох двійників (у ГУР Міноборони України вважають, що їх три). Такий самий висновок зробили фахівці лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, вивчивши кілька публічних виступів російського президента.

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Штучний інтелект проаналізував риси обличчя, ходу і промову путіна на кількох його появах на публіці протягом останніх місяців. У доповіді зроблено висновок, що справжній господар Кремля цього року провів щорічний парад перемоги на Червоній площі 9 травня. А ось Кримський міст 11 місяців тому оглядав двійник. Технологія штучного інтелекту виявила збіг цієї пари лише на 53%.

Дослідження ще однієї появи путіна — на лінії фронту в Маріуполі в березні — показало 40-відсотковий збіг. Ряд інших «виходів у світ» можуть похвалитися лише 18-відсотковою схожістю.

У звіті японських фахівців робиться висновок: «Експертний аналіз ясно показує високу ймовірність як мінімум двох двійників».

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Це дослідження лише підтверджує чутки, які циркулюють вже кілька років — володимир путін активно використовує двійників. Причому останнім часом вони стали часто з'являтися замість оригіналу навіть на зустрічах на найвищому рівні.

Наприклад, кажуть, що двійник путіна відвідав у середині листопада Астану, що розлютило президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

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З недавніх пір з'явився новий слух, і він впевнено завойовує дедалі більшу аудиторію. Стверджується, що справжній володимир путін помер від інфаркту 26 жовтня. Однак його найближче оточення приховало факт смерті диктатора, щоб зберегти владу у власних руках.

І країною тепер управляє голова ради безпеки рф, 72-річний Микола Патрушев.

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Спочатку про це повідомив відомий Telegram-канал «Генерал СВР», який постійно зливає в мережу кремлівські плітки.

Потім про смерть путіна впевнено заявив його відомий критик професор Валерій Соловей. Обидва джерела називають ту саму дату смерті (26 жовтня), причину (серцевий напад або інфаркт), а також стверджують, що тіло диктатора зберігається в глибокій заморозці в одному з приміщень Валдайського палацу.

Інші джерела наводять непрямі докази того, що ця інформація є вірною.

Прессекретар російського президента дмитро пєсков нещодавно ні з того ні з сього виступив зі спростуванням щодо різкого погіршення здоров'я путіна. Раніше Кремль просто ігнорував будь-які чутки на цю тему.

Потім патрушев буквально приголомшив аудиторію, промовивши хвалебну промову путіну, говорячи про нього в минулому часі.

«Стомившись від лихих 1990-х років, російське суспільство чекало вирішення економічних проблем та зміцнення безпеки. Був потрібен лідер, який міг би поставити добробут населення на чільне місце порядку денного, проявити вищі людські та організаторські якості, волю і самовідданість. Таким лідером був путін, який спочатку обіймав посаду прем'єр-міністра, потім був обраний президентом і, відповідно до конституції, став головою ради безпеки росії. Він детально знав стан справ у країні, мав чітку програму дій», — заявив патрушев.

Нова чутка — про майбутні президентські вибори в росії. Ті, хто перебуває при владі зараз, виставлять двійника путіна. Вони розуміють, що електорат не готовий прийняти новину про смерть лідера. А потім, після чергової перемоги, в якій ніхто не сумнівається, патрушев поступово просуватиме на гору свого сина Дмитра, якому зараз 46 років.

Раніше журналістка Юліана Яппарова пояснила, яку користь чутки про невиліковні хвороби та смерть диктатора можуть принести Україні.

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