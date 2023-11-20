Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський інвестує у майбутнє України: 6 студентів отримають медичну освіту

Відомий львівський меценат і бізнесмен, почесний президент футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський, який постійно допомагає українській армії, не зміг залишитись осторонь проблем дітей-сиріт та дітей з багатодітних родин, а також відмінників у навчанні. Так, завдяки спонсорській допомозі Козловського у Галицькому медколеджі ім. Є. Гливи оплату повного курсу навчання отримали шестеро студентів.

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«У час повномасштабної війни допомагаємо не лише нашим захисникам, а й підростаючому поколінню! З величезним задоволенням став учасником спонсорської програми та оплатив повний курс навчання дітям-сиротам, дітям з багатодітних сімей та відмінникам навчання! Одразу шестеро студентів здобудуть освіту у приватному фаховому навчальному закладі «Галицький медичний коледж імені Євгена Гливи», — сказав в коментарі ФАКТАМ Григорій Козловський.

Так, за сприяння Григорія Козловського навчатись за професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю «Медсестринство» будуть шестеро студентів. Це, зокрема:

ПАНЧУК Анастасія Володимирівна, студентка І курсу;

МИХАЛЬЧИШЕН Карина Ігорівна, студентка І курсу;

ДУДИЧ Матвій Олегович, студент І курсу;

СЕРЕДА Олександр Васильович, студент I курсу;

ЗАСТАВЕЦЬКА Ганна Степанівна, студентка II курсу;

КУЛИК Богдана Василівна, студентка II курсу.

«Завдяки Вашій підтримці та відданості благородній справі наші студенти зможуть отримати досконалі знання та фундаментальну практичну підготовку у сфері охорони здоров’я», — йдеться у зверненні навчального закладу до засновника ФК «Рух».

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Раніше ФАКТИ розповідали, як Григорій Козловський передав на потреби 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Посейдон». А ще коштом бізнесмена виготовили 500 буржуйок, які вже зігрівають бійців у холоди. В пригоді також стали 6 вантажівок, екскаватор, сітки та рації для воїнів ЗСУ.

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