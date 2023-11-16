21 листопада 2023

Багато років тому, коли я ще тільки починав колекціонувати порцелянові фігури, однією із моїх мрій було зібрати хоча б з десяток Дон Кіхотів. Я знав, звичайно ж, що знайти рідкісні композиції, присвячені цій темі, неймовірно важко. Але ж так хотілося…

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І тепер, коли у четвертому залі нашого музею представлена унікальна колекція порцелянових Дон Кіхотів, я буквально насолоджуюсь, спостерігаючи за тим, з яким інтересом відвідувачі роздивляються найменші деталі композицій, що ніби відтворюють фрагменти знаменитого роману Сервантеса. Літературного твору, який у 2002 році був визнаний кращим романом у світовій літературі.

Мало хто знає про те, що робота над романом «Премудрий ідальго Дон Кіхот із Ламанчі» розпочалася під час перебування Сервантеса у в’язниці. Перший том роману вийшов друком у 1605 році. Він мав величезний успіх, про що свідчить шість (!) видань книги лише за один рік. Щоправда, це не полегшило матеріального стану автора книги: до кінця свого життя він так і не звільнився від страшенної бідності.

Задуманий як пародія на середньовічні рицарські романи «Дон Кіхот» за кількістю мов, якими він був перекладений, поступається лише Біблії.

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Книгу про захоплюючу подорож ідальго Дон Кіхота разом зі зброєносцем Санчо Пансою Іспанією XVI століття з метою захисту всіх бідних та знедолених і нині читають мільйони людей в усьому світі.

Майбутній письменник народився 29 вересня 1547 року в сім’ї бідного іспанського дворянина Родріга де Сервантеса. Мати Мігеля — Донья Леонор де Кортіна — була дочкою дворянина, який втратив свій стан. Батько письменника був доктором.

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Численна родина (у Мігеля було 6 братів і сестер) часто переїжджала з місця на місце в пошуках заробітку, але багато заробити їм не вдавалося.

Мігель пішов на службу в армію. Це був період постійних воєн з Османською імперією. Тоді солдати в тилу надовго не засиджувалися.

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Під час служби на морському флоті Мігель отримав серйозну травму передпліччя. Це сталося, коли його корабель брав участь у морській битві при Лепанто. Все життя через це у нього була паралізована ліва рука. Але навіть після цього поранення він не покинув військову службу, прослуживши в армії ще 5 років.

Коли у 1575 році Сервантес потрапив у полон, його продали в рабство в Алжир. Пробув він в неволі майже 5 років. Рідним довго не вдавалося викупити Мігеля через дуже високу ціну. Рабовласники вирішили, що перед ними багата і знатна людина і тому зажадали великий викуп (у нього знайшли рекомендаційні листи для іспанського короля).

Після повернення додому Сервантес був щасливий, але життєві випробування на цьому не закінчилися. Ветеран, який пройшов через такі страшні випробування, виявився не потрібним нікому, крім своїх рідних.

На той час його родина остаточно розорилася. Батько втратив слух і був змушений відмовитися від лікарської практики. Всі турботи про сімейство лягли на плечі Мігеля. Він знову повернувся на військову службу.

Але його невеликого заробітку не вистачало на утримання великої родини. Зневірившись, він вирішив пошукати заробітку в Андалузії. Там йому вдалося отримати посаду комісара з військових заготовок. Але на цій роботі порядному і чесному Сервантесу не вдалося поправити своє матеріальне становище. Проти нього плели інтриги, кілька разів письменника навіть ув’язнювали за неправдивими звинуваченнями у крадіжці грошей.

Під час одного із таких тюремних ув’язнень він якраз і почав писати роман «Хитромудрий Ідальго Дон Кіхот із Ламанчі». Книга замислювалася як пародія на лицарські романи. Саме опис пригод «лицаря сумного образу» зробили Сервантеса знаменитим.

Першу частину книги Мігель де Сервантес закінчив, коли йому було 57 років. Роман був виданий у 1605 році. Видавець спершу не дуже вірив в успіх книги, але все ж таки наважився його надрукувати. Перше видання роману вийшло тиражем у 1800 примірників, на папері не дуже хорошої якості і з безліччю помилок. Але, незважаючи на це, успіх виявився грандіозним. «Дон Кіхота» буквально змітали з прилавків. У перший же рік було надруковано ще шість тиражів.

Видання книг про Дон Кіхота принесло Сервантесу всесвітню славу, але не зробило його багатієм. Останні роки письменник провів у бідному кварталі Мадрида.

У 1616 році Сервантес захворів водянкою і помер. Ніхто з його оточення навіть не знав, де його поховали. Лише через багато років все ж таки вдалося відшукати могилу знаменитого письменника і перепоховати його в соборі Святої Трійці в Мадриді…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.