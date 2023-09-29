Шакіра знову звинувачується в приховуванні доходів: прокуратура Іспанії передала до суду другу справу проти знаменитої співачки

Стало відомо, що іспанська прокуратура висунула проти Шакіри нові звинувачення в ухиленні від сплати податків. Це вже друга справа, порушена щодо знаменитої співачки в Іспанії. Як відомо, Шакіра кілька років жила в цій країні, перебуваючи в цивільному шлюбі з відомим футболістом Жераром Піке.

Що ж відомо про другу справу? Іспанська прокуратура стверджує, що у 2018 році співачка не доплатила в казну 6,7 млн євро. Вона приховала від податкової служби свої доходи від світового турне El Dorado. Шакіра була в той час податковим резидентом Іспанії, оскільки постійно проживала в Барселоні з Піке і двома дітьми. Замість того, щоб чесно платити податки в Іспанії, поп-зірка перенаправляла доходи на рахунки «компаній, зареєстрованих у країнах із низьким рівнем оподаткування та високим ступенем непрозорості».

Повідомляється, що розслідування у другій справі було розпочато в липні.

Телеканал RTVE стверджує, що 46-річна Шакіра знає про нові звинувачення. Однак адвокати співачки, яка тепер мешкає в Маямі, заявили, що поки що не отримували документів у другій справі. Юристи зосереджені на підготовці до судового процесу за першою справою, початок якого заплановано на 20 листопада.

Нагадаємо, звинувачення там такі самі, але стосуються вони періоду з 2012 по 2014 рік. І сума претензій вища — прокуратура стверджує, що Шакіра не заплатила 14,5 млн євро податків.

«Я впевнена, що у мене є достатньо доказів, які підтверджують мою правоту, і правосуддя буде на моєму боці», — заявила співачка в недавньому інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Шакіра розповіла, як на неї вплинуло розлучення з Піке, і що вона більше не «королева драми».

63

Читайте нас у Facebook та Instagram