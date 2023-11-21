Ніжні та смачні картопляні оладки: приготуйте, коли за вікном негода

Коли за вікном дощ і сльота або сніг і холод, приготуйте картопляні оладки. Їхній аромат наповнить ваш дім затишком. А смак такої страви сподобається і дітям, і дорослим. Картопляні оладки дуже ситні, і в цьому ще один плюс.

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Ну, а про бюджетність цієї страви і говорити не доводиться.

Рецептом ласощів із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготувати такі оладки нескладно, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — і переконаєтеся самі. Смак оладок такий, що не відірватися. Вам подякують рідні та близькі.

Картопляні оладки РЕКЛАМА 1 яйце

Сіль

Чорний перець

5−6 картоплин (приблизно 350 г)

Пару ложок борошна (приблизно 30 г)

20 г вершкового масла

Часник (за смаком), можна використовувати і сухий

Картоплю варимо до напівготовності хвилин 10, очищаємо.

Натираємо на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль, перець, часник, борошно і м'яке вершкове масло. Перемішати ретельно. Обсмажуємо на олії до готовності.

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Подавати зі сметаною та свіжою зеленню!

Смачного!

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Нагадаємо старовинний лемківський рецепт фучек — оладок із квашеної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

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