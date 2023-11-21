37.18 / 37.72 40.28 / 41.05
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніжні та смачні картопляні оладки: приготуйте, коли за вікном негода

22:31 24 листопада 2023
картопляні оладки

Коли за вікном дощ і сльота або сніг і холод, приготуйте картопляні оладки. Їхній аромат наповнить ваш дім затишком. А смак такої страви сподобається і дітям, і дорослим. Картопляні оладки дуже ситні, і в цьому ще один плюс.

Ну, а про бюджетність цієї страви і говорити не доводиться.

Рецептом ласощів із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготувати такі оладки нескладно, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — і переконаєтеся самі. Смак оладок такий, що не відірватися. Вам подякують рідні та близькі.

Картопляні оладки

РЕКЛАМА
  • 1 яйце
  • Сіль
  • Чорний перець
  • 5−6 картоплин (приблизно 350 г)
  • Пару ложок борошна (приблизно 30 г)
  • 20 г вершкового масла
  • Часник (за смаком), можна використовувати і сухий

Картоплю варимо до напівготовності хвилин 10, очищаємо.

Натираємо на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль, перець, часник, борошно і м'яке вершкове масло. Перемішати ретельно. Обсмажуємо на олії до готовності.

РЕКЛАМА

Подавати зі сметаною та свіжою зеленню!

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо старовинний лемківський рецепт фучек — оладок із квашеної капусти.

Фото з альбому Елли Іванової

144

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Габаритні вогні

Про посвідчення водія забудете на півроку: українців попередили про відповідальність за «популярне» порушення ПДР

Салат «Французький Бульвар»

Салат «Французький Бульвар» від Людмили Борщ: шалено смачний і яскравий, сподобається всім рідним і гостям

яблучно-шоколадний десерт

Десерт із двох інгредієнтів: без випічки та желатину

Домашнє пісочне печиво

Домашнє печиво, яке просто тане в роті: приготуйте та смакуйте

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту