Ніжні та смачні картопляні оладки: приготуйте, коли за вікном негода
Коли за вікном дощ і сльота або сніг і холод, приготуйте картопляні оладки. Їхній аромат наповнить ваш дім затишком. А смак такої страви сподобається і дітям, і дорослим. Картопляні оладки дуже ситні, і в цьому ще один плюс.
Ну, а про бюджетність цієї страви і говорити не доводиться.
Рецептом ласощів із «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Приготувати такі оладки нескладно, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — і переконаєтеся самі. Смак оладок такий, що не відірватися. Вам подякують рідні та близькі.
Картопляні оладки
- 1 яйце
- Сіль
- Чорний перець
- 5−6 картоплин (приблизно 350 г)
- Пару ложок борошна (приблизно 30 г)
- 20 г вершкового масла
- Часник (за смаком), можна використовувати і сухий
Картоплю варимо до напівготовності хвилин 10, очищаємо.
Натираємо на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль, перець, часник, борошно і м'яке вершкове масло. Перемішати ретельно. Обсмажуємо на олії до готовності.
Подавати зі сметаною та свіжою зеленню!
Смачного!
Нагадаємо старовинний лемківський рецепт фучек — оладок із квашеної капусти.
Фото з альбому Елли Іванової144