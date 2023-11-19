Антисемітизм у X б'є по кишені: найбільші рекламодавці відмовляються співпрацювати із соцмережею Ілона Маска

Соціальна мережа X (колишній Twitter) зазнає останнім часом колосальних збитків. Капіталізація компанії з моменту її придбання Ілоном Маском у жовтні 2022 року впала на 55% - з 44 млрд доларів до 19 млрд доларів! Пов'язано це насамперед із тим, що X стрімко втрачає рекламодавців. Як повідомляють західні ЗМІ, 17 листопада з компанією припинили чи призупинили на невизначений час співпрацю такі гіганти, як Apple, IBM, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures та Lionsgate.



Вони не приховують причин свого небажання розміщувати рекламу в X. Популярну соцмережу переслідують скандали через пости антисемітського та нацистського змісту.



Наприклад, корпорація IBM заявила, що вона «абсолютно нетерпима до розпалювання ненависті та дискримінації і тому зупиняє свою рекламну кампанію на платформі мікроблогів Х». Повідомляється, що раніше корпорація планувала лише в четвертому кварталі 2023-го витратити на рекламу в X 1 млн доларів.



Маск у відповідь звинуватив найбільших рекламодавців у тому, що вони є «найбільшими гнобителями прав на свободу вираження думок». Саме тому він закликає користувачів Х перейти на платну підписку, яка унеможливлює наявність реклами.



Але факт лишається фактом. За той рік, що Маск володіє соцмережею, він звільнив більшість модераторів контенту, розпустив раду з довіри та безпеки та відновив акаунти правих екстремістів та конспірологів, які були заблоковані. В результаті Х захлеснула хвиля ненависті та дезінформації. І вона перетворилася на цунамі після 7 листопада, коли ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль.



Некомерційна організація Media Matters 16 листопада звернула увагу на рекламу компаній Apple, Oracle та IBM, яка в X відображалася поряд з постами, що вихваляють Гітлера та нацизм. Керівництво соцмережі заявило, що провело чистку вказаних облікових записів. Нацистські пости в них були позначені як «делікатний контент».



Проте днем раніше — 15 листопада — сам Маск підтримав пост іншого користувача, який звинуватив єврейські спільноти у поширенні «ненависті до білих людей». Ілон Маск звинуватив Антидифамаційну лігу — американську єврейську НУО, яка бореться з антисемітизмом — у тому, що та нібито «де-факто пропагує антибілий расизм, антиазійський расизм чи будь-який расизм».



Віддуватись довелося виконавчій директорці X Лінді Яккаріно. Вона написала, що соцмережа незмінно «займає чітку позицію щодо антисемітизму та дискримінації» і бореться з цими явищами, «яким немає місця ніде у світі». Ось тільки пости Ілона Маска Яккаріно коментувати не стала.

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Схоже, смуга невдач для мільярдера, який уже втратив минулого року 140 млрд доларів, не закінчилася. Нагадаємо, другі випробування надважкого космічного корабля Starship, створеного компанією Маска SpaceX, завершилися 18 листопада провалом — ракета вибухнула за кілька хвилин після старту.

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