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Пішов з життя заслужений артист України Олександр Крижанівський

12:18 22 листопада 2023
Олександр Крижанівський

На 66 році життя помер відомий український актор театру та кіно, режисер Олександр Крижанівський. Трагічною новиною поділився на своїй сторінці у Facebook син заслуженого артиста України Володимир. Він повідомив, що причиною смерті став інфаркт та ускладнення, які він викликав.

«Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя — Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше» — написав Володимир.

Нагадаємо, Олександр Крижанівський протягом 25 років був художнім керівником театру на Печерську. На сторінці театру колеги висловлюють співчуття родині.

«Сьогодні ми осиротіли… Наш Олександр Володимирович помер.
Стосовно прощання повідомимо трохи згодом. Висловлюємо найглибші співчуття дружині, Тамарі Олександрівні та сину Володимиру!», — йдеться в повідомленні.

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Як актор Олександр Крижанівський відомий глядачам за ролями у фільмах «Повернення Мухтара», «Нюхач-2», «Незламна», «За законами воєнного часу», «Швабра».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомого українського журналіста Володимира Мостового.

1 листопада не стало видатного українського телеведучого, диктора, актора та заслуженого журналіста України Анатолія Васяновича.

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