«Це неможливо»: лікар пояснив, як лікувати грижу міжхребцевого диску

Грижі не лікуються, ми лікуємо запалення, яке вони викликають. Ніякі хондропротектори чи БАДи, ніякі магнітолазери чи електрофорези, ніякі остеопати чи мануальні терапевти не позбавлять вас від грижі. Це неможливо, пояснює невролог Давид Щербина, який раніше розповідав про депресивні розлади.

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«Грижа — це хрящовий дефект, коли внутрішній вміст диску випинається в спинномозковий канал, його не можна вправити чи засунути назад. Всі, хто займаються спекуляцією на цю тему — розводять вас на гроші або є чаклунами. Єдиний спосіб позбутись самої грижі — це оперативне втручання. Більше способів немає. Окрім хіба ризику самостійної її резорбції (це коли грижа зникає сама під дією протизапальних\імунних факторів організму, так буває доволі часто).

Але у нас досі немає точного розуміння цього процесу, як і того, чому у деяких пацієнтів настає резорбція, а у деяких ні. Якщо грижа не турбує — її не оперують, якщо грижа турбує — її намагаються не оперувати. Для деяких нейрохірургів знайти пацієнта з грижею, як виграти в лотерею. Звісно, не всі цим займаються".

Абсолютна більшість лікарів, додає Давид Щербина, на жаль, досі при болі в спині радять пацієнтам натягнути корсет і лежати в ліжку, не дай боже підняти щось важче кружки води, щоб запити таблетки.

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«Наразі всі сучасні міжнародні рекомендації з приводу болі в спині радять пацієнтам при появі болю не знижувати свою фізичну активність, рухатись, гуляти, робити легкі вправи на розтяжку, і ні в якому разі не лежати в ліжку та не одягати корсети, навіть якщо ходити вам більш боляче, не бійтесь, пасивність — є ризиком хронізації болю».

Раніше лікар пояснював, про що говорить оніміння рук і що з цим робити.

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