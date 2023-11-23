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Вареники з вишнями: готуємось до зимових свят

22:31 28 листопада 2023
вареники

Вареники з вишньою зимою можуть бути не менш смачними, ніж улітку. Вишню можна використовувати як консервовану, так і заморожену. Якщо ви не підготували ягоду з літа, все це можна купити сьогодні в супермаркетах. Рецептом вареників з вишнями поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати банановий «брауні» без цукру, борошна та олії.

— Такі вареники сподобаються всім, хто їх скуштує, — каже Елла Іванова. — Вважаю, що це дуже вдалий рецепт. Якщо готуєте із замороженої вишні, спочатку її розморозьте, помістіть на сито, нехай стече зайва рідина. Консервовану вишню також попередньо помістіть на сито.

Вареники з вишнями

Тісто

Борошно — 250 г

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Вода — 130 г

0,5 чайної ложки солі

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Вершкове масло — 20 г

Начинка

Вишня (кількість — до смаку)

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2 ст. ложки цукру

0,5 чайної ложки крохмалю

З'єднуємо борошно, воду, сіль та вершкове масло. Замішуємо тісто. Воно має полежати у харчовій плівці годину. Потім розкочуємо тонко й начиняємо вишнею. Спочатку на тісто кладемо суміш цукру та крохмалю, потім — ягоди. Відварити у підсоленій воді. Подавати зі сметаною чи медом.

І смачного!

Раніше кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом дуже тонких млинців.

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Фото з альбому Елли Іванової

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