Дуже тонкі млинці: про такі можна тільки мріяти

Чи траплялося, що вам увечері або у вихідний день хочеться випічки або солодкого, але немає бажання йти в магазин? Тоді приготуйте млинці — це легко і просто. Повірте, що ці ласощі — не гірші за тістечко чи мафін. Перш за все, млинці свіжі, гарячі, ароматні. І, звісно, смачні — це головне.

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За рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової вони виходять тонкими, як мереживо.

- Такі млинці може приготувати будь-яка людина без кулінарного досвіду, — каже Елла Іванова. — Я надаю перевагу не дуже солодким. Тоді їх можна їсти з медом або варенням. А ще такі млинці можна начинити, наприклад, сиром. І це дуже смачно!

Тонкі млинці 1 яйце

250 г молока

1 чайна ложка цукру

Сіль — за смаком

125 г борошна

75 г окропу

2 столові ложки вершкового масла

Збити яйце з цукром і сіллю, додати молоко, вершкове масло і борошно. Знову збити, щоб не було грудочок. Додати окріп. Перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і залишити хвилин на 15. Смажити млинці на гарячій сковороді.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт млинців зі шпинату.

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Фото з альбому Елли Іванової

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