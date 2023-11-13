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Дуже тонкі млинці: про такі можна тільки мріяти

22:30 18 листопада 2023
тонкі млинці

Чи траплялося, що вам увечері або у вихідний день хочеться випічки або солодкого, але немає бажання йти в магазин? Тоді приготуйте млинці — це легко і просто. Повірте, що ці ласощі — не гірші за тістечко чи мафін. Перш за все, млинці свіжі, гарячі, ароматні. І, звісно, смачні — це головне.

За рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової вони виходять тонкими, як мереживо.

- Такі млинці може приготувати будь-яка людина без кулінарного досвіду, — каже Елла Іванова. — Я надаю перевагу не дуже солодким. Тоді їх можна їсти з медом або варенням. А ще такі млинці можна начинити, наприклад, сиром. І це дуже смачно!

Тонкі млинці

  • 1 яйце
  • 250 г молока
  • 1 чайна ложка цукру
  • Сіль — за смаком
  • 125 г борошна
  • 75 г окропу
  • 2 столові ложки вершкового масла

Збити яйце з цукром і сіллю, додати молоко, вершкове масло і борошно. Знову збити, щоб не було грудочок. Додати окріп. Перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і залишити хвилин на 15. Смажити млинці на гарячій сковороді.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт млинців зі шпинату.

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Фото з альбому Елли Іванової

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