Дуже тонкі млинці: про такі можна тільки мріяти
Чи траплялося, що вам увечері або у вихідний день хочеться випічки або солодкого, але немає бажання йти в магазин? Тоді приготуйте млинці — це легко і просто. Повірте, що ці ласощі — не гірші за тістечко чи мафін. Перш за все, млинці свіжі, гарячі, ароматні. І, звісно, смачні — це головне.
За рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової вони виходять тонкими, як мереживо.
- Такі млинці може приготувати будь-яка людина без кулінарного досвіду, — каже Елла Іванова. — Я надаю перевагу не дуже солодким. Тоді їх можна їсти з медом або варенням. А ще такі млинці можна начинити, наприклад, сиром. І це дуже смачно!
Тонкі млинці
- 1 яйце
- 250 г молока
- 1 чайна ложка цукру
- Сіль — за смаком
- 125 г борошна
- 75 г окропу
- 2 столові ложки вершкового масла
Збити яйце з цукром і сіллю, додати молоко, вершкове масло і борошно. Знову збити, щоб не було грудочок. Додати окріп. Перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і залишити хвилин на 15. Смажити млинці на гарячій сковороді.
І смачного!
Нагадаємо рецепт млинців зі шпинату.
Фото з альбому Елли Іванової134