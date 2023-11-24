Авторка «Рибного сала» запропонувала новий салат «Корида» — справжню битву смаків
Фудблогерка Наталя Калніна — авторка багатьох оригінальних рецептів. Деякі з них вона записує від знайомих (як це стало з «Рибним салом», інші — придумає сама, експерементуючи на власній кухні.
Трохи інакше у кулінарки вийшло з салатом «Корида» — вона вперше скуштувала його на корпоративі у минулому році, і вирішила відтворити самотужки на цьогорічні свята.
«Корида — це справжня битва особистостей — матадора і бика. Коли я вперше попробувала салат з такою назвою, мені здалося, що його задумували як справжню „битву смаків“ — поєднання компонентів, що зазвичай не поєднуються, а також надають всій страві гостроти», — ділиться кулінарка.
Для приготування салату знадобляться:
- помідори -300 г
- крабові палички -200 г
- кукурудза -200 г
- сир плавлений — 100 г
Для сухариків:
- батон -4 скибочки
- оливкова олія -2−3 ст. ложки
- часник — 2 зуб
Для майонезу:
- рослинна олія -150 мл
- яйце -1 шт
- сіль -½ ч.л.
- цукор -1/3 ч.л.
- гірчиця Баварська — 1 ч.л.
- сік лимона -1 ст.
- часник -2−3 зуб.
Сам же процес приготування майстриня показала на відео.
Нагадаємо, що нещодавно король Великобританії Чарльз III святкував своє 75-ліття. І, на думку учасників обговорення у Мережі, Його Величність цілком міг би пригощати своїх гостей «Королівською шарлоткою» за рецептом Наталії Калніної. Адже в ній велика кількість яблук, а король з королевою полюбляють саме таку, корисну для здоров'я їжу.55