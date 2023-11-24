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Книга рецептів

Авторка «Рибного сала» запропонувала новий салат «Корида» — справжню битву смаків

10:40 24 листопада 2023
Салат «Корида»

Фудблогерка Наталя Калніна — авторка багатьох оригінальних рецептів. Деякі з них вона записує від знайомих (як це стало з «Рибним салом», інші — придумає сама, експерементуючи на власній кухні.

Трохи інакше у кулінарки вийшло з салатом «Корида» — вона вперше скуштувала його на корпоративі у минулому році, і вирішила відтворити самотужки на цьогорічні свята.

«Корида — це справжня битва особистостей — матадора і бика. Коли я вперше попробувала салат з такою назвою, мені здалося, що його задумували як справжню „битву смаків“ — поєднання компонентів, що зазвичай не поєднуються, а також надають всій страві гостроти», — ділиться кулінарка.

Для приготування салату знадобляться:

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  • помідори -300 г
  • крабові палички -200 г
  • кукурудза -200 г
  • сир плавлений — 100 г

Для сухариків:

  • батон -4 скибочки
  • оливкова олія -2−3 ст. ложки
  • часник — 2 зуб

Для майонезу:

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  • рослинна олія -150 мл
  • яйце -1 шт
  • сіль -½ ч.л.
  • цукор -1/3 ч.л.
  • гірчиця Баварська — 1 ч.л.
  • сік лимона -1 ст.
  • часник -2−3 зуб.

Сам же процес приготування майстриня показала на відео.

Нагадаємо, що нещодавно король Великобританії Чарльз III святкував своє 75-ліття. І, на думку учасників обговорення у Мережі, Його Величність цілком міг би пригощати своїх гостей «Королівською шарлоткою» за рецептом Наталії Калніної. Адже в ній велика кількість яблук, а король з королевою полюбляють саме таку, корисну для здоров'я їжу.

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