26 листопада 2023

Ці дві порцелянові композиції, представлені у першому, «іспанському», залі нашого музею, неодмінно викликають інтерес у багатьох відвідувачів. Бо вони напряму повʼязані зі знаменитою картиною Дієго Веласкеса. «Меніни», як відомо, один із шедеврів мадридського музею Прадо. Здавалося б, про цю всесвітньо відому картину XVII століття відомо абсолютно все. Однак деякі мистецтвознавці вважають, що насправді картина приховує ще багато секретів.

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У центрі картини знаходиться інфанта Маргарита Тереза, яка через 10 років після написання «Менін» буде проголошена імператрицею, дружиною Леопольда I, імператора Священної Римської імперії, короля Чехії і Угорщини. Її правління тривало з 1 666 по 1673 рік, а померла Маргарита у віці всього 21 років. Добре відомо, що вона вона була зображена на багатьох портретах, але «Меніни» є самим відомої картиною.

Придивляючись уважніше до картини, можна помітити, що у ній зображені не лише король, королева, принцеса і сам художник. Зліва від принцеси (подає їй посудину з напоєм) зображена фрейліна принцеси дона Марія Агустіна де Сарм'єнто Сотомайор, а праворуч (в реверансі) дона Ізабель де Веласко. Над її правим плечем видно наставницю принцеси, донью Марселу де Уллоа і невідомого охоронця, який був зобов'язаний всюди супроводжувати інфанту (його ім'я було втрачено в історії, але деякі сучасні вчені вважають, це міг бути Дієго Руїс де Аскона). Справа знаходяться постійні члени почту принцеси — карлиця Марія Барболья, карлик Ніколас Пертусато і улюблений мастиф Маргарити (його кличка також залишилася невідомою).

Над головою принцеси нескладно помітити картину в темній дерев'яній рамці, на якій зображено двоє людей. Це батько і мати Маргарити, король Іспанії Філіп IV і його дружина Маріанна Австрійська.

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Дивлячись на маленьку інфанту, важко повірити, що лише через 10 років Маргарита Тереза стане імператрицею, дружиною Леопольда I, імператора Священної Римської імперії, короля Чехії і Угорщини.

До речі, королю Філіпу IV так сподобалася ця картина, що він наказав повісити її в своєму робочому кабінеті, щоб бачити «Менін» щодня.

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Вперше в історії музею Прадо картина згадується під назвою «Меніни» в каталозі 1843 року. А раніше (наприклад, у 1666 році під час інвентаризації) називалася «Портрет імператриці з її фрейлінами і карликами». Потім, після пожежі в 1734 році, вона значилася під назвою «Сім'я короля».

Величезні інвестиції в розвиток музею Прадо з часом зробили іспанське мистецтво популярним в Європі в XIX столітті. Саме завдяки «Менінам» про Веласкеса стало широко відомо поза межами іспанського королівського двору, серед звичайної публіки. А згодом Веласкес й взагалі став справжнім натхненником для цілого покоління відомих художників, включаючи французького живописця-реаліста Гюстава Курбе, Едуара Мане, а також американського новатора Джеймса Еббота Уістлера…

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Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.