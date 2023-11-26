Новорічний салат «Одеса» від Людмили Борщ: напрочуд смачний, легкий і ситний
Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує «одеську тему» у своїй творчості, і після «Французького бульвару» запропонувала шанувальникам приготувати на Новий рік салат «Одеса».
«Салат „Одеса“ — дуже свіжий, ситний, але й легкий водночас. Спробувавши салат навіть у самий лютий холод, ваші гості згадають літнє сонце південного міста, ласкаве море і смак дарів моря на Привозі. Всі, хто пробує цей надзвичайно смачний салат, залишаються задоволеними. Скуштуйте його і ви — і точно збережете собі рецепт!» — обіцяє Людмила Борщ.
Для приготування страви знадобиться такий набір продуктів:
- яйця — 3 шт.
- ковбаса — 150 г
- огірок — 1 шт.
- кукурудза — 170 г
- сир — 100 г.
- часник — 1 шт.
- сметана — 140 г.
- кріп, зелена цибуля
А сам процес приготування Людмила Борщ показала на відео.
Нагадаємо, що французьку тему у своїй кулінарній творчості розвиває і колега Людмили — колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Літвінова, яка запропонувала приготувати на Різдво гарячу закуску на паризький лад.