Новорічний салат «Одеса» від Людмили Борщ: напрочуд смачний, легкий і ситний

Відома кулінарка Людмила Борщ продовжує «одеську тему» у своїй творчості, і після «Французького бульвару» запропонувала шанувальникам приготувати на Новий рік салат «Одеса».

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«Салат „Одеса“ — дуже свіжий, ситний, але й легкий водночас. Спробувавши салат навіть у самий лютий холод, ваші гості згадають літнє сонце південного міста, ласкаве море і смак дарів моря на Привозі. Всі, хто пробує цей надзвичайно смачний салат, залишаються задоволеними. Скуштуйте його і ви — і точно збережете собі рецепт!» — обіцяє Людмила Борщ.

Для приготування страви знадобиться такий набір продуктів:

яйця — 3 шт.

ковбаса — 150 г

огірок — 1 шт.

кукурудза — 170 г

сир — 100 г.

часник — 1 шт.

сметана — 140 г.

кріп, зелена цибуля

А сам процес приготування Людмила Борщ показала на відео.

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Нагадаємо, що французьку тему у своїй кулінарній творчості розвиває і колега Людмили — колишня суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Літвінова, яка запропонувала приготувати на Різдво гарячу закуску на паризький лад.



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