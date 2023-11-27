Оля Полякова зі старшою донькою гайнула на Занзібар (фото)

Популярна співачка Оля Полякова, яка відкрила в собі дар провидіння, разом зі старшою донькою влаштувала собі спонтанну відпустку. З Машею вони неочікувано гайнули на Занзібар. Оля каже, що прийняла таке рішення за один день і одразу після концерту у Хмельницькому. Вона побачила, що з цього міста до Кишинева їхати машиною шість годин. А звідти зранку якраз планувався літак до Занзібару. Тож вирішила — відпочинку бути.

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«Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто так склалися зорі. Я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. У Кишиневі був літак до Занзібару. Так ми сюди й потрапили. Тут сезон дощів і нам про це, правда, ніхто не сказав. Але ми б усе одно поїхали б, якщо чесно. Дощ буває, але він не на весь день», — розповіла Полякова в Instagram.

Вона показує мальовничі краєвиди океану, насолоджується спокоєм та сонцем. Оля каже, що їй дуже подобається такий відпочинок, проте не вистачає приватності, як на Мальдівах.

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«На Занзібарі море як на Мальдівах, просто в нуль. Називається „навіщо платити більше“, але звісно немає такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти, пити», — поділилася Полякова.

Звісно, не обійшлося без фото в купальнику. Артистка похизувалася стрункою фігурою на пляжі. І хоча Оля каже, що набрала зайвих вісім кілограмів, виглядає вона чудово.

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Фото 18-річною Маші більш стримані.

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Не обійшлося на відпочинку без неприємностей. Оля розповіла, що в неї розпочався страшенний головний біль, навіть очі важко було відкрити. Артистці довелося самій собі колоти спазмалітик, однак він не допоміг.

Нагадаємо, раніше Олю Полякову розкритикували в мережі за відфотошоплені фото в купальнику під час відпочинку в Італії. Тоді найбільше дісталося критики саме Маші. Олю обурили оціночні статті про доньку, вона пригрозила виданням судом.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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