«Дніпро-1» у більшості розгромив команду Григорчука і повернув собі лідерство у чемпіонаті України: відеоогляд матчу

У понеділок, 27 листопада, поєдинком у Дніпрі фінішувала зрізана програма 15-го туру української прем'єр-ліги. Як відомо, зустріч «Колос» — «Зоря» була перенесена через матч луганчан у Лізі конференцій проти «Маккабі», а зустріч «Олександрія» — «Оболонь» скасували через погодні умови.

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Чемпіонат України. 15-й тур

27 листопада (понеділок)

«Дніпро-1» — «Чорноморець» (Одеса) — 5:2 (Філіппов, 16, Адамюк, 49, Леднєв, 59, Танчик, 90, Мірошниченко, 90+2 — Авагімян, 22, Кузик, 76). На 28-й хвилині вилучено Авагімяна («Чорноморець»). Юніорські склади — 3:0.

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Усі чотири попередні зустрічі суперників у прем'єр-лізі завершилися перемогами «Дніпра-1» із загальним рахунком 9:2. Ось і в черговому протистоянні з «моряками» підопічні Юрія Максимова, які в останніх дев'яти матчах сезону вибороли вісім перемог, налаштовані були спрацювати по максимуму, щоб повернути собі лідерство в УПЛ. Зрозуміло, не проти були піднятися в турнірній таблиці й хлопці Романа Григорчука.

Господарі поля завдяки 5-му в сезоні голу Філіппова швидко вийшли вперед. Але незабаром шикарний удар Авагімяна зі штрафного повернув рівність на табло. Ось тільки автор м'яча «Чорноморця» за шість хвилин заробив пряму червону картку і залишив одеситів у меншості (третій матч поспіль «Чорноморець» закінчує зустріч удесятьох!).

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До кінця першого тайму реалізувати більшість «Дніпру-1» не вдалося, але після перерви Адамюк, Леднєв, Танчик та Мірошниченко забезпечили своїй команді потрібний результат, який дозволив хлопцям Максимова знову піднятися на перше місце у турнірній таблиці.

26 листопада (неділя)

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«Динамо» (Київ) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Тимчик, 6, Кабаєв, 43). Юніорські склади — 2:0.

25 листопада (субота)

«Ворскла» (Полтава) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. Юніорські склади — 2:2.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:1 (Близниченко, 64). На 87-й хвилині вилучено Вакулка («Кривбас»). Юніорські склади — 1:5.

«Верес» (Рівне) — «Металіст 1925» (Харків) — 4:3 (Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновський, 69, з пенальті, Гайдучик, 90 — Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59). На 8-й хвилині вилучено Курила («Металіст 1925»). Юніорські склади — 5:2.

24 листопада (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. На 90+2-й хвилині вилучено Танковського («Полісся»). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 33 очки (15 матчів);

2. «Кривбас» — 30 (15);

3. «Полісся» — 30 (15);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Колос» — 20 (14);

8. «Ворскла» — 19 (15);

9. «Чорноморець» — 19 (14);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Верес» — 11 (14);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У передостанньому у 2023 році, 16-му, турі української прем'єр-ліги зіграють: «Полісся» — «Верес» (1 грудня); «Колос» — «Оболонь», «Кривбас» — «Олександрія», «Дніпро-1» — «Ворскла» (2 грудня); «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — ЛНЗ, «Шахтар» — «Металіст 1925» (3 грудня); «Зоря» — «Рух» (4 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» програла ізраїльському «Маккабі» в поєдинку Ліги конференцій.

Фото СК «Дніпро-1»

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