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Чудовий яблучний штолен: смак зимових свят

22:30 1 грудня 2023
яблучний штолен

Штолен — одні з улюблених різдвяних ласощів у багатьох країнах світу. Купити його можна в магазинах. А можна приготувати самим і пригостити рідних і близьких.

Рецептом яблучного штолена з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт різдвяного сирного штолена.

- Цей рецепт незвичайний, — каже Елла Іванова. — Хочу додати, він мій улюблений.

Яблучний штолен

  • 200 г яблучного варення
  • 380−400 г борошна
  • 8 г сухих дріжджів
  • Сіль
  • 70 г цукру
  • 130 г вершкового масла
  • 3 жовтки
  • 5 г ванільного цукру
  • 100−120 г молока
  • 100 г апельсинових цукатів
  • 30 г рому
  • Сік апельсина
  • Можна додати корицю

У молоко додаємо дріжджі, даємо трохи постояти, потім — жовтки, збиті з цукром, сіль. Далі — вершкове масло, ванільний цукор і все це збиваємо міксером. Додаємо борошно. Збиваємо. Додаємо апельсинові цукати, попередньо замочені в апельсиновому соку та ромі на добу, і шматочки яблук із варення. Тісто замішуємо ще раз і ставимо в тепле місце на годину, накривши плівкою. Воно має трохи піднятися. Формуємо три невеликі штолени. Ставимо на деко в тепле місце хвилин на 15, щоб підійшли.

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Випікаємо при 180 градусах приблизно 40−50 хвилин. Змащуємо вершковим маслом. Посипаємо цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт мініштолена, який може послужити смачним подарунком.

Фото з альбому Елли Іванової

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