Чудовий яблучний штолен: смак зимових свят

Штолен — одні з улюблених різдвяних ласощів у багатьох країнах світу. Купити його можна в магазинах. А можна приготувати самим і пригостити рідних і близьких.

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Рецептом яблучного штолена з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт різдвяного сирного штолена.

- Цей рецепт незвичайний, — каже Елла Іванова. — Хочу додати, він мій улюблений.

Яблучний штолен 200 г яблучного варення

380−400 г борошна

8 г сухих дріжджів

Сіль

70 г цукру

130 г вершкового масла

3 жовтки

5 г ванільного цукру

100−120 г молока

100 г апельсинових цукатів

30 г рому

Сік апельсина

Можна додати корицю

У молоко додаємо дріжджі, даємо трохи постояти, потім — жовтки, збиті з цукром, сіль. Далі — вершкове масло, ванільний цукор і все це збиваємо міксером. Додаємо борошно. Збиваємо. Додаємо апельсинові цукати, попередньо замочені в апельсиновому соку та ромі на добу, і шматочки яблук із варення. Тісто замішуємо ще раз і ставимо в тепле місце на годину, накривши плівкою. Воно має трохи піднятися. Формуємо три невеликі штолени. Ставимо на деко в тепле місце хвилин на 15, щоб підійшли.

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Випікаємо при 180 градусах приблизно 40−50 хвилин. Змащуємо вершковим маслом. Посипаємо цукровою пудрою після охолодження.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт мініштолена, який може послужити смачним подарунком.

Фото з альбому Елли Іванової

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