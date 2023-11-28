Чудовий яблучний штолен: смак зимових свят
Штолен — одні з улюблених різдвяних ласощів у багатьох країнах світу. Купити його можна в магазинах. А можна приготувати самим і пригостити рідних і близьких.
Рецептом яблучного штолена з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт різдвяного сирного штолена.
- Цей рецепт незвичайний, — каже Елла Іванова. — Хочу додати, він мій улюблений.
Яблучний штолен
- 200 г яблучного варення
- 380−400 г борошна
- 8 г сухих дріжджів
- Сіль
- 70 г цукру
- 130 г вершкового масла
- 3 жовтки
- 5 г ванільного цукру
- 100−120 г молока
- 100 г апельсинових цукатів
- 30 г рому
- Сік апельсина
- Можна додати корицю
У молоко додаємо дріжджі, даємо трохи постояти, потім — жовтки, збиті з цукром, сіль. Далі — вершкове масло, ванільний цукор і все це збиваємо міксером. Додаємо борошно. Збиваємо. Додаємо апельсинові цукати, попередньо замочені в апельсиновому соку та ромі на добу, і шматочки яблук із варення. Тісто замішуємо ще раз і ставимо в тепле місце на годину, накривши плівкою. Воно має трохи піднятися. Формуємо три невеликі штолени. Ставимо на деко в тепле місце хвилин на 15, щоб підійшли.
Випікаємо при 180 градусах приблизно 40−50 хвилин. Змащуємо вершковим маслом. Посипаємо цукровою пудрою після охолодження.
Смачного!
Нагадаємо рецепт мініштолена, який може послужити смачним подарунком.
Фото з альбому Елли Іванової117