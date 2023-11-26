Де і коли дивитися у прямому ефірі «Шахтар» — «Антверпен»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 листопада, донецький «Шахтар», який сенсаційно обіграв у Лізі чемпіонів «Барселону» (1:0), на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі проведе номінально домашній матч 5-го туру групової стадії проти чемпіона Бельгії «Антверпена». Нагадаємо, що у гостьовій зустрічі з підопічними Марка ван Боммеля донеччани здобули тяжку перемогу (3:2).

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Перед другим очним протистоянням суперники провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. «Шахтар» у рамках чемпіонату України зіграв унічию з «Поліссям» (0:0) і з 25 очками йде в турнірній таблиці на четвертому місці.

Своєю чергою, «Антверпен» у черговій зустрічі чемпіонату Бельгії не зміг у гостях обіграти «Сент-Трюйден» (1:1) і з 24 пунктами посідає п'яту позицію, відстаючи від лідера «Юніон Сент-Жиллуаз» на 11 очок.

Відеоогляд матчу «Сент-Трюйден» — «Антверпен» — 1:1

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Якщо «Антверпен» до першої зустрічі з гірниками ніколи раніше не перетинався в єврокубках з українськими командами, то донеччани провели проти бельгійців цілих 15 матчів. В активі «оранжево-чорних» у протистоянні з «Брюгге», «Андерлехтом», «Гентом», «Генком» та «Антверпеном» дев'ять перемог, п'ять нічиїх та одна поразка за загальної різниці м'ячів 34:16 та одному вильоті від суперників у пенальті серії.

У майбутній дуелі чемпіонів України та Бельгії букмекери віддають перевагу клубу з Донецька. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу команди Маріно Пушича приймає з коефіцієнтом 2,02, на нічию — 3,75, на виграш бельгійців — 3,80.

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У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Антверпен» на території України (початок — о 19:45) покаже медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група Н. 5-й тур

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28 листопада (вівторок)

«Шахтар» — «Антверпен» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі групи Н «Барселона» зіграє вдома з «Порту» (початок — о 22:00).

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок; 2. «Порту» — 9; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Антверпен» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» програла в Лізі конференцій «Маккабі» і звела свої шанси на вихід із групи до мінімуму.

Фото ФК «Шахтар»

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