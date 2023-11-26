Гомбовці по-закарпатськи: ідеально для ситного обіду

Для багатьох це абсолютно нова страва, хоча його історія налічує століття. Гомбовці з сиром — українська варіація чи то лінивих вареників, чи то пончиків і частково сирників. Це дуже смачно і просто, дуже хороший та вдалий рецепт, ділиться кулінарка Магдалина Шершун.

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Інгредієнти: борошно — 500 мл;

сіль — дрібка;

молоко — 200 мл;

дріжджі свіжі пресовані — 20 г;

яйце — 1 штука

олія — 50 г. Начинка: сир кисломолочний — 300 г;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пачка;

манна крупа — 2 столові ложки.

Приготування:

У тепле молоко додати дріжджі, вимішати, додати сіль, цукор, яйце, олію, замісити м'яке еластичне тісто, яке не має липнути до рук. Накрити рушником, поставити на 1 годину у тепле місце на розстойку, тобто збільшення тіста в об'ємі. Під час першого підйому тіста злегка обім’яти його, дати тісту ще раз підійти, аж тоді формувати гомбовці.

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Готуємо сирну начинку. До сиру додаємо сіль, цукор, ванільний цукор. Добре збиваємо, додаємо манну крупу, перемішуємо.

На робочу поверхню, посипану борошном, викладаємо тісто, розділяємо на шматочки однакової ваги. Формуємо кульки округлої форми, даємо трішки підійти, викладаємо сирну начинку, акуратно формуємо та щільно защипуємо гомбовці круглої красивої форми. Викладаємо швом до низу на робочу поверхню, ще даємо гомбовцям підійти 10 хвилин.

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Варимо на пару 15−20 хвилин, гарячі посипаємо сухарями панірувальними з цукром (сухарі трішки обжарюємо до золотистого кольору, додаємо цукор).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати голубці на пару в мультиварці — такі ж смачні, як і звичайні, але менш калорійні.

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