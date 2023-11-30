Шість голів від «Арсенала» з Зінченком і «трилер» за участю «МЮ» у Стамбулі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 29 листопада, ще в чотирьох групах відбулися вісім поєдинків передостаннього, 5-го, туру Ліги чемпіонів, за підсумками яких вже відомі 12 клубів, які гарантували собі вихід до 1/8 фіналу турніру — «Барселона», «Атлетико», «Лаціо», «Боруссія» Д., «Баварія», «Інтер», «Лейпциг», «Манчестер Сіті», «Реал», «Реал Сосьєдад», «Арсенал» та ПСВ «Ейндховен».

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Ліга чемпіонів. 5-й тур

Група А

«Галатасарай» (Туреччина) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 3:3 (Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 71 — Гарначо, 11, Бруну Фернандеш, 18, Мактоміней, 55).

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Іменитий «МЮ» продовжує дивувати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Цього разу підопічні Еріка тен Хага примудрилися не втримати перемогу в Стамбулі, двічі ведучи в рахунку з різницею у два м'ячі — 2:0 та 3:1. А з урахуванням того, що в останньому турі в гості до манкуніанців приїде «Баварія», виліт «МЮ», який уже пропустив у групі 14 (!) м'ячів, з єврокубків дуже реальний.

«Баварія» (Німеччина) — «Копенгаген» (Данія) — 0:0.

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Становище команд: 1. «Баварія» — 13 очок; 2. «Копенгаген» — 5; 3. «Галатасарай» — 5; 4. «Манчестер Юнайтед» — 4.

Група В

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«Севілья» (Іспанія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:3 (Рамос, 24, Ен Несірі, 47 — Сайбарі, 68, Гудель, 81, у свої ворота, Пепі, 90+2). На 66-й хвилині вилучено Окампоса («Севілья»).

Чинний тріумфатор Ліги Європи «Севілья», виграючи в ході зустрічі — 2:0, мав чудовий шанс вклинитися в боротьбу за путівку до плей-оф ЛЧ, але, залишившись у меншості, примудрився програти і тепер може претендувати лише на третє місце у квартеті та потрапляння у стикові матчі Ліги Європи. А ПСВ «Ейндховен» вже вийшов з групи, оскільки «Ланс» голландців може лише наздогнати, але не обійти, оскільки поступається за результатами особистих зустрічей (1:1 та 0:1).

«Арсенал» (Англія) — «Ланс» (Франція) — 6:0 (Хаверц, 13, Габріел Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 27, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86, з пенальті).

Лондонці з Олександром Зінченком у стартовому складі влаштували французам справжнє побиття (п'ять голів за тайм!), достроково гарантувавши собі перше місце у групі та, зрозуміло, вихід до 1/8 фіналу ЛЧ. Перший за шість років!

Становище команд: 1. «Арсенал» — 12; 2. ПСВ «Ейндховен» — 8; 3. «Ланс» — 5; 4. «Севілья» — 2.

Група С

«Реал» (Іспанія) — «Наполі» (Італія) — 4:2 (Родріго, 11, Беллінгем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 — Сімеоне, 9, Ангісса, 47).

Королівський клуб з Андрієм Луніним на останньому рубежі все ж дотиснув чемпіона Італії, хоча ще раніше гарантував собі перше місце у групі.

«Брага» (Португалія) — «Уніон» (Німеччина) — 1:1 (Джало, 51 — Госенс, 42). На 30-й хвилині вилучено Ніакате («Брага»).

Становище команд: 1. «Реал» — 15; 2. «Наполі» — 7; 3. «Брага» — 4; 4. «Уніон» — 2.

Група D

«Бенфіка» (Португалія) — «Інтер» (Італія) — 3:3 (Жоау Маріу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттезі, 58, Санчес, 73, з пенальті). На 86-й хвилині вилучено Антоніо Сілву («Бенфіка»).

Лісабонці після чотирьох поразок поспіль із Анатолієм Трубіним у воротах не змогли порадувати своїх уболівальників перемогою над лідером чемпіонату Італії, хоча завдяки хет-трику колишнього гравця… «Інтера» Жоау Маріу вели у рахунку 3:0.

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Зальцбург» (Австрія) — 0:0.

У Сан-Себастьяні відбулася історична для українського футболу подія. Вперше за 25 років матч основної сітки Ліги чемпіонів провела вітчизняна бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним (асистенти — Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, четвертий рефері — Ярослав Козик). Востаннє 1998 року зустріч ЛЧ «Атлетик» — «Русенборг» судив Василь Мельничук.

Становище команд: 1. «Реал Сосьєдад» — 11; 2. «Інтер» — 11; 3. «Зальцбург» — 4; 4. «Бенфіка» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі Ліги чемпіонів переміг «Антверпен» і гарантував собі вихід у плей-оф Ліги Європи.

Фото ФК Арсенал

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