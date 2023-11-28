Коли душа бажає свята: смачні салати, які легко замінять «Олів'є» на Різдво та Новий рік
Приготування багатьох салатів, зокрема, традиційного «Олів'є», вимагає часу, і це добре відомо всім господиням. Замість цього, можна швидко приготувати дуже смачний салат на основі пекінської капусти, квасолі, шинки та моркви по-корейськи.
Як його готувати, порадили на сайті «Майстерня ідей».
Інгредієнти:
600 г пекінської капусти
300 г шинки
4 яйця
50 г зеленої цибулі
400 г моркви по-корейськи
20 г кропу
¼ ч л солі
3 ст л майонезу
консервована квасоля
Приготування:
Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою, шинку невеликими кубиками, подрібнити яйця. Кріп та зелену цибулю нарізати дрібно.
У великій салатниці комбінувати нарізані капусту, зелену цибулю та шинку. Додати в салат яйця, кріп та моркву по-корейськи. Покласти у салат консервовану квасолю. Посолити до смаку й додати майонез. Ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти поступово просочилися соусом.
Свою «заміну Олів'є» пропонує й відома кулінарна блогерка Людмила Борщ. Новий салат вона назвала «Марфа».
Для приготування знадобиться:
Квасоля — 460 г;
Печериці — 275 г;
Огірок — 1−2 шт;
Огірок маринований — 4 шт;
Морква — 1 шт;
Яйця — 2 шт;
Майонез;
Сметана;
Кріп;
Сіль і перець.
Приготування:
Спочатку нарізати огірки, варені яйця, моркву кубиками.
Додати квасолю та гриби, потім зелень й посолити до смаку.
Заправляється салат сметаною та майонезом.
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