Коли душа бажає свята: смачні салати, які легко замінять «Олів'є» на Різдво та Новий рік

Приготування багатьох салатів, зокрема, традиційного «Олів'є», вимагає часу, і це добре відомо всім господиням. Замість цього, можна швидко приготувати дуже смачний салат на основі пекінської капусти, квасолі, шинки та моркви по-корейськи.

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Як його готувати, порадили на сайті «Майстерня ідей».

Інгредієнти:

600 г пекінської капусти

300 г шинки

4 яйця

50 г зеленої цибулі

400 г моркви по-корейськи

20 г кропу

¼ ч л солі

3 ст л майонезу

консервована квасоля

Приготування:

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою, шинку невеликими кубиками, подрібнити яйця. Кріп та зелену цибулю нарізати дрібно.

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У великій салатниці комбінувати нарізані капусту, зелену цибулю та шинку. Додати в салат яйця, кріп та моркву по-корейськи. Покласти у салат консервовану квасолю. Посолити до смаку й додати майонез. Ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти поступово просочилися соусом.

Свою «заміну Олів'є» пропонує й відома кулінарна блогерка Людмила Борщ. Новий салат вона назвала «Марфа».

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Для приготування знадобиться:

Квасоля — 460 г;

Печериці — 275 г;

Огірок — 1−2 шт;

Огірок маринований — 4 шт;

Морква — 1 шт;

Яйця — 2 шт;

Майонез;

Сметана;

Кріп;

Сіль і перець.

Приготування:

Спочатку нарізати огірки, варені яйця, моркву кубиками.

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Додати квасолю та гриби, потім зелень й посолити до смаку.

Заправляється салат сметаною та майонезом.

Раніше кулінари сайту «Майстерня ідей» поділилися чудовим рецептом свинячих реберець. Реберця за цим рецептом виходять настільки смачними й ароматними, що можуть стати прикрасою святкового меню.

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