Нацбанк з 1 грудня зняв усі обмеження на продаж готівкових доларів та євро населенню

В Україні НБУ продовжує пом’якшувати валютні обмеження, які були введені раніше. Якщо влітку банкам дозволяли продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції, то наразі скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

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Як повідомляють в Національному банку України, це правило набуло чинності з 1 грудня 2023 року, воно сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами та, як результат, стабілізації курсових очікувань і підвищенню стійкості валютного ринку.

Очільник НБУ Андрій Пишний зазначав, що навіть наявність таких обмежень де-факто є однією з причин множинності обмінних курсів: «Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим».

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Також розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України.

До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною.

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Дозволено й оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Йдеться, зокрема, про оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, що цієї осені НБУ скасував фіксовані курси доларо та євро в Україні, які були введені через широкомасштабне російське вторгнення.

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Фото Pixabay

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