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«Це щось»: ребра ягняти з овочами — неймовірно смачна і красива страва від відомого фудблогера

12:57 1 грудня 2023
Ягнятина з овочами

З м'яса баранини можна приготувати масу смачних страв, наприклад запечену ногу баранчика. А фудблогерка із мільйонною підпискою Лусіне Кочарян пропонує фолловерам використати ребра ягняти, приготувавши їх із овочами.

На своїй сторінці в соцмережах вона розповіла, як готувати цю «неймовірно смачну, красиву та цікаву страву», яку потрібно подавати гарячою з хрумким свіжим хлібом — тоді це буде «щось».

Інгредієнти:

  • Ребра ягняти або баранини -1,5 кг;
  • Баклажан — 2 шт.;
  • Помідори — 3−4 шт.;
  • Цибуля -1 шт.;
  • Перці різні — 4−5 шт.;
  • Сіль, паприка;
  • Топлене масло;
  • Томатна паста — 2 столові ложки розвести у воді;
  • Часник — 4−5 шт.;
  • Кінза.

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Приготування:

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  • М'ясо та овочі нарізати.
  • Половину цибулі, перцю та баклажанів викласти на деко.
  • Зверху викласти нарізані кружальцями помідори, потім реберця. Додати сіль, спеції часник та масло.
  • Потім — ще один шар овочів, який також потрібно посолити та поперчити.
  • Залити томатом.
  • Противень закрити фольгою і відправити у духовку.
  • Готувати в розігрітій до 185 ° С духовці близько 2 годин, щоб м'ясо тануло у роті.
  • Посипати кінзою.

Про те, як приготувати янтики — одну з основних національних страв кримськотатарської кухні з прісного тіста з баранячим фаршем та гострими приправами, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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