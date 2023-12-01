«Це щось»: ребра ягняти з овочами — неймовірно смачна і красива страва від відомого фудблогера
З м'яса баранини можна приготувати масу смачних страв, наприклад запечену ногу баранчика. А фудблогерка із мільйонною підпискою Лусіне Кочарян пропонує фолловерам використати ребра ягняти, приготувавши їх із овочами.
На своїй сторінці в соцмережах вона розповіла, як готувати цю «неймовірно смачну, красиву та цікаву страву», яку потрібно подавати гарячою з хрумким свіжим хлібом — тоді це буде «щось».
Інгредієнти:
- Ребра ягняти або баранини -1,5 кг;
- Баклажан — 2 шт.;
- Помідори — 3−4 шт.;
- Цибуля -1 шт.;
- Перці різні — 4−5 шт.;
- Сіль, паприка;
- Топлене масло;
- Томатна паста — 2 столові ложки розвести у воді;
- Часник — 4−5 шт.;
- Кінза.
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Приготування:
- М'ясо та овочі нарізати.
- Половину цибулі, перцю та баклажанів викласти на деко.
- Зверху викласти нарізані кружальцями помідори, потім реберця. Додати сіль, спеції часник та масло.
- Потім — ще один шар овочів, який також потрібно посолити та поперчити.
- Залити томатом.
- Противень закрити фольгою і відправити у духовку.
- Готувати в розігрітій до 185 ° С духовці близько 2 годин, щоб м'ясо тануло у роті.
- Посипати кінзою.
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