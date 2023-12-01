«Це щось»: ребра ягняти з овочами — неймовірно смачна і красива страва від відомого фудблогера

З м'яса баранини можна приготувати масу смачних страв, наприклад запечену ногу баранчика. А фудблогерка із мільйонною підпискою Лусіне Кочарян пропонує фолловерам використати ребра ягняти, приготувавши їх із овочами.

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На своїй сторінці в соцмережах вона розповіла, як готувати цю «неймовірно смачну, красиву та цікаву страву», яку потрібно подавати гарячою з хрумким свіжим хлібом — тоді це буде «щось».

Інгредієнти: Ребра ягняти або баранини -1,5 кг;

Баклажан — 2 шт.;

Помідори — 3−4 шт.;

Цибуля -1 шт.;

Перці різні — 4−5 шт.;

Сіль, паприка;

Топлене масло;

Томатна паста — 2 столові ложки розвести у воді;

Часник — 4−5 шт.;

Кінза.

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Приготування: РЕКЛАМА М'ясо та овочі нарізати.

Половину цибулі, перцю та баклажанів викласти на деко.

Зверху викласти нарізані кружальцями помідори, потім реберця. Додати сіль, спеції часник та масло.

Потім — ще один шар овочів, який також потрібно посолити та поперчити.

Залити томатом.

Противень закрити фольгою і відправити у духовку.

Готувати в розігрітій до 185 ° С духовці близько 2 годин, щоб м'ясо тануло у роті.

Посипати кінзою.

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Фото — скріншот

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